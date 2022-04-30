Экономист рассказал о перспективах импортозамещения в России
Ректор РЭШ Ениколопов: нужны месяцы, чтобы понять, какие отрасли обойдутся без импорта
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской экономической школы Рубен Ениколопов
Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предсказать, какие отрасли российской экономики смогут быстро заместить импортные компоненты на своих производствах, а какие нет, пока невозможно - это станет понятно в ближайшие несколько месяцев, сказал в интервью РИА Новости экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.
"Все недооценивали, насколько сложные производственные цепочки сейчас (в России – ред.), и это нормально. То есть российская экономика до недавнего времени, несмотря на все разговоры об импортозамещении, развивалась абсолютно естественным образом, за счет усложнения производственных процессов. В производственных цепочках было много компонентов, в них участвовали много фирм из разных стран, и поэтому мы быстро бежали вперед", - объяснил Ениколопов.
По его словам, в производстве может быть задействовано 50 компонентов, при этом один из них - импортный, и именно он может быть ключевым. "Как с микрочипами в автомобилях или с отбеливателем в бумаге. Оказалось, что в очень многих производствах такая ситуация, и никто не может сказать, какие и сколько их. Усугубляет ситуацию локдаун в Китае и изменение логистических цепочек", - указал ректор РЭШ.
"Это настолько сложная переплетенная система, что заранее предсказать невозможно, какие производства встанут, а какие нет. В ближайшие несколько месяцев методом проб и ошибок мы будем узнавать, где импортные компоненты были ключевыми и как их можно заменить", - добавил Ениколопов.
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