https://ria.ru/20220430/import-1786306206.html

Экономист рассказал о перспективах импортозамещения в России

Экономист рассказал о перспективах импортозамещения в России - РИА Новости, 30.04.2022

Экономист рассказал о перспективах импортозамещения в России

Предсказать, какие отрасли российской экономики смогут быстро заместить импортные компоненты на своих производствах, а какие нет, пока невозможно - это станет... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:43

2022-04-30T10:43

2022-04-30T10:43

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предсказать, какие отрасли российской экономики смогут быстро заместить импортные компоненты на своих производствах, а какие нет, пока невозможно - это станет понятно в ближайшие несколько месяцев, сказал в интервью РИА Новости экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов."Все недооценивали, насколько сложные производственные цепочки сейчас (в России – ред.), и это нормально. То есть российская экономика до недавнего времени, несмотря на все разговоры об импортозамещении, развивалась абсолютно естественным образом, за счет усложнения производственных процессов. В производственных цепочках было много компонентов, в них участвовали много фирм из разных стран, и поэтому мы быстро бежали вперед", - объяснил Ениколопов.По его словам, в производстве может быть задействовано 50 компонентов, при этом один из них - импортный, и именно он может быть ключевым. "Как с микрочипами в автомобилях или с отбеливателем в бумаге. Оказалось, что в очень многих производствах такая ситуация, и никто не может сказать, какие и сколько их. Усугубляет ситуацию локдаун в Китае и изменение логистических цепочек", - указал ректор РЭШ."Это настолько сложная переплетенная система, что заранее предсказать невозможно, какие производства встанут, а какие нет. В ближайшие несколько месяцев методом проб и ошибок мы будем узнавать, где импортные компоненты были ключевыми и как их можно заменить", - добавил Ениколопов.

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, санкции в отношении россии