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Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786394545.html
Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.04.2022
Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи
Россия со 2 марта доставила на Украину уже 16 805,9 тонн гуманитарной помощи для мирного населения, проведена 941 гуманитарная акция, из которых за истекшие... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:52
2022-04-30T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 16 805,9 тонн гуманитарной помощи для мирного населения, проведена 941 гуманитарная акция, из которых за истекшие сутки – 8, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 805,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки – восемь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 316,8 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.Генерал подчеркнул, что 30 апреля в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях проводятся 10 гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 320 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html
украина
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в мире, украина, запорожская область, донецкая народная республика
21:52 30.04.2022 (обновлено: 21:53 30.04.2022)
 
Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи

Минобороны: более 16 800 тонн гуманитарной помощи доставила Россия на Украину со 2 марта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 16 805,9 тонн гуманитарной помощи для мирного населения, проведена 941 гуманитарная акция, из которых за истекшие сутки – 8, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 805,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки – восемь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 316,8 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи
Генерал подчеркнул, что 30 апреля в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях проводятся 10 гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 320 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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