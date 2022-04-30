21:52 30.04.2022 (обновлено: 21:53 30.04.2022)
Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи
Минобороны: более 16 800 тонн гуманитарной помощи доставила Россия на Украину со 2 марта
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 16 805,9 тонн гуманитарной помощи для мирного населения, проведена 941 гуманитарная акция, из которых за истекшие сутки – 8, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 805,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки – восемь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 316,8 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что 30 апреля в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях проводятся 10 гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 320 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.