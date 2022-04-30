https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786394545.html

Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.04.2022

Россия доставила на Украине более 16 800 тонн гуманитарной помощи

Россия со 2 марта доставила на Украину уже 16 805,9 тонн гуманитарной помощи для мирного населения, проведена 941 гуманитарная акция, из которых за истекшие... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:52

2022-04-30T21:52

2022-04-30T21:53

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 16 805,9 тонн гуманитарной помощи для мирного населения, проведена 941 гуманитарная акция, из которых за истекшие сутки – 8, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 805,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки – восемь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 316,8 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.Генерал подчеркнул, что 30 апреля в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях проводятся 10 гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 320 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html

украина

запорожская область

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, запорожская область, донецкая народная республика