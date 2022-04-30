https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786323694.html

Ставрополье отправило в Донбасс 37 тонн продовольствия

Ставрополье отправило в Донбасс 37 тонн продовольствия - РИА Новости, 30.04.2022

Ставрополье отправило в Донбасс 37 тонн продовольствия

Ставропольский край отправил 37 тонн макарон, круп и подсолнечного масла для Донбасса, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:00

2022-04-30T13:00

2022-04-30T13:01

общество

ставропольский край

донбасс

россия

единая россия

владимир путин

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ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости. Ставропольский край отправил 37 тонн макарон, круп и подсолнечного масла для Донбасса, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"."Со Ставрополья отправлена очередная партия гуманитарной помощи: 37 тонн макарон, круп, подсолнечного масла, соков и детского питания передано в распределительный центр Крыма от Ставропольского края двумя большегрузами", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ставрополье отправляет гуманитарную помощь каждую неделю."В логистический центр "Единой России" со всего края ежедневно свозятся товары первой необходимости, после чего волонтеры занимаются их классификацией и упаковкой. На сегодняшний день край уже отправил 575 тонн гуманитарного груза, еще более 300 тонн имеет на складах", - отметил руководитель исполкома ставропольского реготделения партии Дмитрий Шуваев. Его слова приводит пресс-служба.Уточняется, что с учетом сельскохозяйственной специфики региона в структуре собранной гуманитарной помощи превалирует мука, макароны, крупы. Города Кавминвод в больших количествах поставляют бутилированную воду, есть в наличие на общем складе "Единой России" бытовая химия, канцелярские товары, детское питание, сладости, добавляют в партии."В течение праздничных дней волонтеры, студенты и общественники будут трудиться на складе, чтобы сформировать для отправки после майских праздников еще 55 тонн упакованного груза. Это непрерывная ответственная работа, которая сплотила вокруг общего дела все Ставрополье. Такая забота и неравнодушие со стороны ставропольчан помогают не только беженцам, но и жителям Донбасса своевременно получать хорошие продукты питания и быть уверенными, что продовольственная поддержка не иссякнет", - подчеркнул координатор общественно-волонтерского центра "Единой России", депутат думы Ставрополя Алексей Зимин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/nebenzya-1785643576.html

https://ria.ru/20220430/izyum-1786301668.html

ставропольский край

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ставропольский край, донбасс, россия, единая россия, владимир путин