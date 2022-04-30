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Колумбия обвинила армию Венесуэлы в нарушении границы - РИА Новости, 30.04.2022
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Колумбия обвинила армию Венесуэлы в нарушении границы
Колумбия обвинила армию Венесуэлы в нарушении границы - РИА Новости, 30.04.2022
Колумбия обвинила армию Венесуэлы в нарушении границы
Министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T05:55
2022-04-30T05:55
в мире
колумбия
венесуэла
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и высадились на территории департамента Норте-де-Сантандер."Военнослужащие Боливарианской национальной гвардии Венесуэлы нарушили воздушное пространство и вторглись на территорию страны с облетом и посадкой военного вертолета, который снизился ... к западу от международной границы, высадив вооруженных солдат из этой страны ... координаты соответствуют суверенной территории Республики Колумбия и подтверждают территориальное вторжение", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.Власти Колумбии осудили грубое нарушение национального суверенитета с участием воздушного десанта и заявили о нарушении юридических норм, определяющих границы в этом секторе. Уточняется при этом, что военнослужащие Венесуэлы углубились на территорию Колумбии на 334 метра.Граница Колумбии и Венесуэлы в этом регионе проходит через северо-западные Анды - это регион происхождения коки и производства кокаина, который плохо контролируется властями обеих стран из-за сложного рельефа, что привлекает сюда международные группировки наркоторговцев.
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в мире, колумбия, венесуэла
05:55 30.04.2022
 
Колумбия обвинила армию Венесуэлы в нарушении границы

Колумбия обвинила армию Венесуэлы в нарушении границы на севере страны

© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские гвардейцы
Венесуэльские гвардейцы - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские гвардейцы. Архивное фото
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Колумбии осудило нарушение государственной границы со стороны военнослужащих армии Венесуэлы, которые прибыли на вертолете и высадились на территории департамента Норте-де-Сантандер.
"Военнослужащие Боливарианской национальной гвардии Венесуэлы нарушили воздушное пространство и вторглись на территорию страны с облетом и посадкой военного вертолета, который снизился ... к западу от международной границы, высадив вооруженных солдат из этой страны ... координаты соответствуют суверенной территории Республики Колумбия и подтверждают территориальное вторжение", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
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Власти Колумбии осудили грубое нарушение национального суверенитета с участием воздушного десанта и заявили о нарушении юридических норм, определяющих границы в этом секторе. Уточняется при этом, что военнослужащие Венесуэлы углубились на территорию Колумбии на 334 метра.
Граница Колумбии и Венесуэлы в этом регионе проходит через северо-западные Анды - это регион происхождения коки и производства кокаина, который плохо контролируется властями обеих стран из-за сложного рельефа, что привлекает сюда международные группировки наркоторговцев.
 
В миреКолумбияВенесуэла
 
 
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