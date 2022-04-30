https://ria.ru/20220430/grabezh-1786309092.html

В Ингушетии трех силовиков заподозрили в грабеже

В Ингушетии трех силовиков заподозрили в грабеже - РИА Новости, 30.04.2022

В Ингушетии трех силовиков заподозрили в грабеже

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в получении взятки и совершении... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:11

2022-04-30T11:11

2022-04-30T11:11

происшествия

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в получении взятки и совершении грабежа, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, в апреле 2022 года, трое сотрудников правоохранительных органов, установив, что местный житель, возможно, причастен к незаконному хранению наркотических средств, под угрозой доставления в отдел полиции и привлечения его к уголовной ответственности потребовали передать им взятку", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина передал им 70 тысяч рублей. Через несколько дней эти же правоохранители, как считают следователи, усадив того же мужчину в свой автомобиль, похитили у него 250 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Грабеж" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы."Подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обысковые мероприятия", - уточняет следствие.

https://ria.ru/20220421/vzyatka-1784752579.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика ингушетия