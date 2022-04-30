https://ria.ru/20220430/grabezh-1786309092.html
В Ингушетии трех силовиков заподозрили в грабеже
В Ингушетии трех силовиков заподозрили в грабеже - РИА Новости, 30.04.2022
В Ингушетии трех силовиков заподозрили в грабеже
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в получении взятки и совершении... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:11
2022-04-30T11:11
2022-04-30T11:11
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в получении взятки и совершении грабежа, сообщает СУСК РФ по региону."По данным следствия, в апреле 2022 года, трое сотрудников правоохранительных органов, установив, что местный житель, возможно, причастен к незаконному хранению наркотических средств, под угрозой доставления в отдел полиции и привлечения его к уголовной ответственности потребовали передать им взятку", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина передал им 70 тысяч рублей. Через несколько дней эти же правоохранители, как считают следователи, усадив того же мужчину в свой автомобиль, похитили у него 250 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Грабеж" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы."Подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обысковые мероприятия", - уточняет следствие.
https://ria.ru/20220421/vzyatka-1784752579.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика ингушетия
В Ингушетии трех силовиков заподозрили в грабеже
В Ингушетии трех силовиков заподозрили в получении взятки и грабеже
НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в получении взятки и совершении грабежа, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, в апреле 2022 года, трое сотрудников правоохранительных органов, установив, что местный житель, возможно, причастен к незаконному хранению наркотических средств, под угрозой доставления в отдел полиции и привлечения его к уголовной ответственности потребовали передать им взятку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина передал им 70 тысяч рублей. Через несколько дней эти же правоохранители, как считают следователи, усадив того же мужчину в свой автомобиль, похитили у него 250 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Грабеж" УК РФ
, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обысковые мероприятия", - уточняет следствие.