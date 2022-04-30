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Астрологи рассказали, как солнечное затмение повлияет на знаки зодиака - РИА Новости, 30.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220430/goroskop-1786158787.html
Астрологи рассказали, как солнечное затмение повлияет на знаки зодиака
Астрологи рассказали, как солнечное затмение повлияет на знаки зодиака - РИА Новости, 30.04.2022
Астрологи рассказали, как солнечное затмение повлияет на знаки зодиака
Солнечное затмение пройдет сегодня, 30 апреля. Как оно отразиться на знаках зодиака, рассказывает сайт The Times of India. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T05:34
2022-04-30T05:34
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солнечное затмение
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Солнечное затмение пройдет сегодня, 30 апреля. Как оно отразиться на знаках зодиака, рассказывает сайт The Times of India. Финансовое положение Овнов изменится в лучшую сторону — главное, не упустить момент. Еще представителям этого знака нужно грамотно совмещать личную жизнь и работу, иначе проблем не избежать. Тельцам обеспечен огромный персональный рост. Общение с коллегами и близкими тоже хуже не станет. Близнецам нужно замедлиться, советует астрологи. Например, взять паузу в отношениях, чтобы их улучшить. Ракам нужно отпустить прошлое и принять перемены как должное. У Львов появятся хорошие возможности для карьерного роста. Вероятно, им даже придется пересмотреть планы. Затмение вернет приключения в жизнь Дев. И они должны сказать "да" новым возможностям и выйти из пресловутой зоны комфорта. Весы могут заметить изменения в эмоциональной сфере и открыть для себя что-то новое в отношениях. Им не стоит обманывать других и игнорировать проблемы. Эволюция и рост — вот, что астрологи предрекают Скорпионам. Еще представители этого знака могут встретить кого-то особенного — того, кто может привнести ясность в их жизнь. У Стрельцов могут измениться нагрузка на работе и обязанности. Вполне вероятно, что они скорректируют график, чтобы освободить место для новых проектов. Но о личной жизни им забывать все же тоже не стоит — нужно балансировать между работой и семьей. Внутренний ребенок Козерогов вырвется наружу, так что прилив энергии им гарантирован. Астролог советует им хорошо повеселиться. Водолеям выпадет шанс возродиться, начать все заново и исцелиться от травм, полученных в прошлом. Затмение подтолкнет Рыб к серьезному духовному росту. Оно поможет улучшить контакт с окружающим миром и поработать над социальными связями. Им следует быть открытыми к предстоящим переменам.
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новости культуры, стиль жизни, солнечное затмение, гороскоп, астрология
05:34 30.04.2022
 
Астрологи рассказали, как солнечное затмение повлияет на знаки зодиака

Астрологи рассказали, как солнечное затмение 30 апреля повлияет на знаки зодиака

© Pixabay / IpicgrСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Pixabay / Ipicgr
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Солнечное затмение пройдет сегодня, 30 апреля. Как оно отразиться на знаках зодиака, рассказывает сайт The Times of India.
Финансовое положение Овнов изменится в лучшую сторону — главное, не упустить момент. Еще представителям этого знака нужно грамотно совмещать личную жизнь и работу, иначе проблем не избежать.
Тельцам обеспечен огромный персональный рост. Общение с коллегами и близкими тоже хуже не станет.
Близнецам нужно замедлиться, советует астрологи. Например, взять паузу в отношениях, чтобы их улучшить.
Ракам нужно отпустить прошлое и принять перемены как должное.
У Львов появятся хорошие возможности для карьерного роста. Вероятно, им даже придется пересмотреть планы.
Затмение вернет приключения в жизнь Дев. И они должны сказать "да" новым возможностям и выйти из пресловутой зоны комфорта.
Весы могут заметить изменения в эмоциональной сфере и открыть для себя что-то новое в отношениях. Им не стоит обманывать других и игнорировать проблемы.
Эволюция и рост — вот, что астрологи предрекают Скорпионам. Еще представители этого знака могут встретить кого-то особенного — того, кто может привнести ясность в их жизнь.
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Внутренний ребенок Козерогов вырвется наружу, так что прилив энергии им гарантирован. Астролог советует им хорошо повеселиться.
Водолеям выпадет шанс возродиться, начать все заново и исцелиться от травм, полученных в прошлом.
Затмение подтолкнет Рыб к серьезному духовному росту. Оно поможет улучшить контакт с окружающим миром и поработать над социальными связями. Им следует быть открытыми к предстоящим переменам.
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