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CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции - РИА Новости, 30.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/golod-1786382322.html
CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции
CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции - РИА Новости, 30.04.2022
CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции
Украинский кризис угрожает поставкам зерна на Ближний Восток и в Северную Африку, что приведет к голоду и массовому исходу населения в Европу, говорится в... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T19:55
2022-04-30T22:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
экономика
ближний восток
северная африка
европа
украина
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинский кризис угрожает поставкам зерна на Ближний Восток и в Северную Африку, что приведет к голоду и массовому исходу населения в Европу, говорится в материале CNBC.На Россию и Украину приходится около одной трети мирового экспорта пшеницы, 20 процентов кукурузы и до 80 процентов подсолнечного масла. Эти две страны являются основными поставщиками продовольствия в указанные регионы.С началом украинского кризиса цены на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию резко выросли. Во многих странах на Ближнем Востоке и в Северной Африке произошел скачок инфляции: например, цены на продовольствие увеличились на 34 процента по сравнению с прошлым годом. По данным CNBC, Египет и Тунис закупают 80 процентов потребляемой пшеницы у Украины и России, Ливан — 60 процентов.Как рассказал экономист Амер Альхусейн, ситуация на Украине может очень сильно повлиять на Египет, где стабильность в стране во многом обеспечивается субсидиями на хлеб. Также серьезные проблемы грозят Ливану — страна движется к неизбежному голоду, что может привести к бунтам.Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, в свою очередь, призвал готовиться к реальным последствиям украинского кризиса к осени — тогда из-за нехватки питания начнется массовая миграция.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html
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в мире, экономика, ближний восток, северная африка, европа, украина
19:55 30.04.2022 (обновлено: 22:29 30.04.2022)
 
CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции

CNBC: Ближний Восток и Северную Африку ждет голод и миграция из-за Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сбор урожая пшеницы
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинский кризис угрожает поставкам зерна на Ближний Восток и в Северную Африку, что приведет к голоду и массовому исходу населения в Европу, говорится в материале CNBC.
На Россию и Украину приходится около одной трети мирового экспорта пшеницы, 20 процентов кукурузы и до 80 процентов подсолнечного масла. Эти две страны являются основными поставщиками продовольствия в указанные регионы.
С началом украинского кризиса цены на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию резко выросли. Во многих странах на Ближнем Востоке и в Северной Африке произошел скачок инфляции: например, цены на продовольствие увеличились на 34 процента по сравнению с прошлым годом. По данным CNBC, Египет и Тунис закупают 80 процентов потребляемой пшеницы у Украины и России, Ливан — 60 процентов.
Как рассказал экономист Амер Альхусейн, ситуация на Украине может очень сильно повлиять на Египет, где стабильность в стране во многом обеспечивается субсидиями на хлеб. Также серьезные проблемы грозят Ливану — страна движется к неизбежному голоду, что может привести к бунтам.
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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, в свою очередь, призвал готовиться к реальным последствиям украинского кризиса к осени — тогда из-за нехватки питания начнется массовая миграция.

"Если мы будем игнорировать Северную Африку, Северная Африка придет в Европу. Если мы будем игнорировать Ближний Восток, Ближний Восток придет в Европу", — добавил он.

Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭкономикаБлижний ВостокСеверная АфрикаЕвропаУкраина
 
 
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