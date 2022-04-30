https://ria.ru/20220430/golod-1786382322.html

CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции

CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции - РИА Новости, 30.04.2022

CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции

Украинский кризис угрожает поставкам зерна на Ближний Восток и в Северную Африку, что приведет к голоду и массовому исходу населения в Европу, говорится в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:55

2022-04-30T19:55

2022-04-30T22:29

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинский кризис угрожает поставкам зерна на Ближний Восток и в Северную Африку, что приведет к голоду и массовому исходу населения в Европу, говорится в материале CNBC.На Россию и Украину приходится около одной трети мирового экспорта пшеницы, 20 процентов кукурузы и до 80 процентов подсолнечного масла. Эти две страны являются основными поставщиками продовольствия в указанные регионы.С началом украинского кризиса цены на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию резко выросли. Во многих странах на Ближнем Востоке и в Северной Африке произошел скачок инфляции: например, цены на продовольствие увеличились на 34 процента по сравнению с прошлым годом. По данным CNBC, Египет и Тунис закупают 80 процентов потребляемой пшеницы у Украины и России, Ливан — 60 процентов.Как рассказал экономист Амер Альхусейн, ситуация на Украине может очень сильно повлиять на Египет, где стабильность в стране во многом обеспечивается субсидиями на хлеб. Также серьезные проблемы грозят Ливану — страна движется к неизбежному голоду, что может привести к бунтам.Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, в свою очередь, призвал готовиться к реальным последствиям украинского кризиса к осени — тогда из-за нехватки питания начнется массовая миграция.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html

https://ria.ru/20220425/produkty-1784995965.html

ближний восток

северная африка

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, ближний восток, северная африка, европа, украина