19:55 30.04.2022 (обновлено: 22:29 30.04.2022)
CNBC: украинский кризис приведет Ближний Восток к голоду и миграции
CNBC: Ближний Восток и Северную Африку ждет голод и миграция из-за Украины
Сбор урожая пшеницы
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинский кризис угрожает поставкам зерна на Ближний Восток и в Северную Африку, что приведет к голоду и массовому исходу населения в Европу, говорится в материале CNBC.
С началом украинского кризиса цены на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию резко выросли. Во многих странах на Ближнем Востоке и в Северной Африке произошел скачок инфляции: например, цены на продовольствие увеличились на 34 процента по сравнению с прошлым годом. По данным CNBC, Египет и Тунис закупают 80 процентов потребляемой пшеницы у Украины и России, Ливан — 60 процентов.
Как рассказал экономист Амер Альхусейн, ситуация на Украине может очень сильно повлиять на Египет, где стабильность в стране во многом обеспечивается субсидиями на хлеб. Также серьезные проблемы грозят Ливану — страна движется к неизбежному голоду, что может привести к бунтам.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, в свою очередь, призвал готовиться к реальным последствиям украинского кризиса к осени — тогда из-за нехватки питания начнется массовая миграция.
"Если мы будем игнорировать Северную Африку, Северная Африка придет в Европу. Если мы будем игнорировать Ближний Восток, Ближний Восток придет в Европу", — добавил он.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.