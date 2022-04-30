Рейтинг@Mail.ru
Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/germaniya-1786332694.html
Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе
Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе - РИА Новости, 30.04.2022
Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе
Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:33
2022-04-30T15:09
в мире
германия
италия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны."ФРГ... возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства", - говорится в релизе, опубликованном на сайте суда.Германия ссылается на решение суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако, в 2014 году конституционный суд Италии постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.По данным Берлина, "итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии". С решения 2014 года в рамках по меньшей мере 15 судебных разбирательств принимались решения относительно претензий к ФРГ в связи с "поведением Германского рейха во время Второй мировой войны".Берлин призывает суд провозгласить, что Рим продолжает нарушать обязательство уважать суверенный иммунитет Германии, принимая "принудительные меры" в отношении государственной собственности на своей территории или угрожая их принять. Германия также хочет, чтобы Италия гарантировала прекращение действия судебных решений, посягающих на ее право, и полностью возместила ущерб."В своем запросе Германия просит суд, в частности, обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения", - указывается в релизе.
https://ria.ru/20150626/1089279425.html
https://ria.ru/20190111/1549224207.html
германия
италия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, италия, берлин (город)
14:33 30.04.2022 (обновлено: 15:09 30.04.2022)
 
Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе

Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о возмещении нанесенного нацистами ущерба

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.
"ФРГ... возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства", - говорится в релизе, опубликованном на сайте суда.
Греческий флаг у офисного здания в Афинах, архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.06.2015
26 июня 2015, 03:47
Греция насчитала Германии 9 миллиардов евро за Первую мировую войнуИз общей суммы ущерба Греции было выплачено всего 1,5%, поскольку Германия перестала платить после конференции в Лозанне. Афины считают, что претензии Греции остаются в силе.
Германия ссылается на решение суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако, в 2014 году конституционный суд Италии постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.
По данным Берлина, "итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии". С решения 2014 года в рамках по меньшей мере 15 судебных разбирательств принимались решения относительно претензий к ФРГ в связи с "поведением Германского рейха во время Второй мировой войны".
Берлин призывает суд провозгласить, что Рим продолжает нарушать обязательство уважать суверенный иммунитет Германии, принимая "принудительные меры" в отношении государственной собственности на своей территории или угрожая их принять. Германия также хочет, чтобы Италия гарантировала прекращение действия судебных решений, посягающих на ее право, и полностью возместила ущерб.
"В своем запросе Германия просит суд, в частности, обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения", - указывается в релизе.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 11.01.2019
11 января 2019, 13:03
Меркель не ответила на требование Греции военных репараций
 
В миреГерманияИталияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала