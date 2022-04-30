https://ria.ru/20220430/germaniya-1786332694.html

Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе

Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе - РИА Новости, 30.04.2022

Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе

Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:33

2022-04-30T14:33

2022-04-30T15:09

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берлин (город)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны."ФРГ... возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства", - говорится в релизе, опубликованном на сайте суда.Германия ссылается на решение суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако, в 2014 году конституционный суд Италии постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.По данным Берлина, "итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии". С решения 2014 года в рамках по меньшей мере 15 судебных разбирательств принимались решения относительно претензий к ФРГ в связи с "поведением Германского рейха во время Второй мировой войны".Берлин призывает суд провозгласить, что Рим продолжает нарушать обязательство уважать суверенный иммунитет Германии, принимая "принудительные меры" в отношении государственной собственности на своей территории или угрожая их принять. Германия также хочет, чтобы Италия гарантировала прекращение действия судебных решений, посягающих на ее право, и полностью возместила ущерб."В своем запросе Германия просит суд, в частности, обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения", - указывается в релизе.

https://ria.ru/20150626/1089279425.html

https://ria.ru/20190111/1549224207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, италия, берлин (город)