14:33 30.04.2022 (обновлено: 15:09 30.04.2022)
Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о нанесенном нацистами ущербе
Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о возмещении нанесенного нацистами ущерба
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.
Германия ссылается на решение суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако, в 2014 году конституционный суд Италии постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.
По данным Берлина, "итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии". С решения 2014 года в рамках по меньшей мере 15 судебных разбирательств принимались решения относительно претензий к ФРГ в связи с "поведением Германского рейха во время Второй мировой войны".
Берлин призывает суд провозгласить, что Рим продолжает нарушать обязательство уважать суверенный иммунитет Германии, принимая "принудительные меры" в отношении государственной собственности на своей территории или угрожая их принять. Германия также хочет, чтобы Италия гарантировала прекращение действия судебных решений, посягающих на ее право, и полностью возместила ущерб.
"В своем запросе Германия просит суд, в частности, обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения", - указывается в релизе.
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