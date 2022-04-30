https://ria.ru/20220430/germaniya-1786309953.html

В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву

В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву - РИА Новости, 30.04.2022

В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву

Более 50 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:18

2022-04-30T11:18

2022-04-30T11:54

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

германия

украина

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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Более 50 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву."Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск 3-й мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно", - говорится в петиции, размещённой на портале Change.org.Подписанты призвали Шольца "сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны".Ранее Бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина