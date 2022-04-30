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В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву - РИА Новости, 30.04.2022
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https://ria.ru/20220430/germaniya-1786309953.html
В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву
В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву - РИА Новости, 30.04.2022
В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву
Более 50 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:18
2022-04-30T11:54
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
германия
украина
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Более 50 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву."Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск 3-й мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно", - говорится в петиции, размещённой на портале Change.org.Подписанты призвали Шольца "сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны".Ранее Бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
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в мире, германия, украина
11:18 30.04.2022 (обновлено: 11:54 30.04.2022)
 
В Германии распространили петицию против поставок тяжелого оружия Киеву

Более 50 тысяч немцев подписали петицию к Шольцу не поставлять тяжелое оружие Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Более 50 тысяч человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву.
"Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск 3-й мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно", - говорится в петиции, размещённой на портале Change.org.
Подписанты призвали Шольца "сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны".
Ранее Бундестаг ФРГ принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. Депутаты призвали также по возможности ускорить эти поставки, расширить их в рамках так называемых круговых обменов с другими странами, "не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
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