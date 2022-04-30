15:39 30.04.2022 (обновлено: 17:36 30.04.2022)
В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев
В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев сосны, ели и липы
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской областиЭколого-патриотическая акция "Лес Победы"
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Эколого-патриотическая акция "Лес Победы"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев сосны, ели и липы высадили в Московской области в рамках акции "Лес Победы", рассказали в региональном правительстве.
"В поддержку воинов, защищающих нашу Родину, на центральной площадке высадили геоглиф в виде буквы Z размером 100 на 100 метров - это 650 саженцев сосны, ели и липы", - сказано в сообщении.
На центральной площадке в 25 гектаров в Звенигородском лесничестве высадили более 90 тысяч новых деревьев, добавили в правительстве.
"На центральной - собралось более 5,7 тыс. человек. Участникам акции раздавали георгиевские ленточки, значки, футболки. Здесь же была развёрнута полевая кухня, работали фотозона и шатер с мастер-классами, где любой желающий мог смастерить что-то своими руками, раскрасить дощечки в виде буквы Z", - уточнили в сообщении.
"Каждое дерево олицетворяет связь поколений, которая с каждым годом должна становиться только крепче. Наша акция способствует этому и создаёт добрую семейную традицию", - приводят слова генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольги Степченко в сообщении.
Акция "Лес Победы" проходит уже третий год под эгидой международной акции "Сад Памяти", в рамках которой высаживается 27 миллионов деревьев – по количеству погибших в Великую Отечественную. войну. Акция стартовала по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в 2020 году.
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской областиЭколого-патриотическая акция "Лес Победы" прошла в 10-й раз в Подмосковье
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Эколого-патриотическая акция "Лес Победы" прошла в 10-й раз в Подмосковье
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