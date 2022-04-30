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В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев - РИА Новости, 30.04.2022
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В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев
В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев - РИА Новости, 30.04.2022
В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев
Геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев сосны, ели и липы высадили в Московской области в рамках акции "Лес Победы", рассказали в региональном правительстве. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:39
2022-04-30T17:36
владимир путин
россия
украина
донбасс
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев сосны, ели и липы высадили в Московской области в рамках акции "Лес Победы", рассказали в региональном правительстве."В поддержку воинов, защищающих нашу Родину, на центральной площадке высадили геоглиф в виде буквы Z размером 100 на 100 метров - это 650 саженцев сосны, ели и липы", - сказано в сообщении.На центральной площадке в 25 гектаров в Звенигородском лесничестве высадили более 90 тысяч новых деревьев, добавили в правительстве."Каждое дерево олицетворяет связь поколений, которая с каждым годом должна становиться только крепче. Наша акция способствует этому и создаёт добрую семейную традицию", - приводят слова генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольги Степченко в сообщении.Акция "Лес Победы" проходит уже третий год под эгидой международной акции "Сад Памяти", в рамках которой высаживается 27 миллионов деревьев – по количеству погибших в Великую Отечественную. войну. Акция стартовала по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в 2020 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://rsport.ria.ru/20220430/kibersport-1786316332.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, общество
15:39 30.04.2022 (обновлено: 17:36 30.04.2022)
 
В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев

В Подмосковье высадили геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев сосны, ели и липы

© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской областиЭколого-патриотическая акция "Лес Победы"
Эколого-патриотическая акция Лес Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Эколого-патриотическая акция "Лес Победы"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Геоглиф в виде буквы Z из 650 саженцев сосны, ели и липы высадили в Московской области в рамках акции "Лес Победы", рассказали в региональном правительстве.
"В поддержку воинов, защищающих нашу Родину, на центральной площадке высадили геоглиф в виде буквы Z размером 100 на 100 метров - это 650 саженцев сосны, ели и липы", - сказано в сообщении.
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На центральной площадке в 25 гектаров в Звенигородском лесничестве высадили более 90 тысяч новых деревьев, добавили в правительстве.
"На центральной - собралось более 5,7 тыс. человек. Участникам акции раздавали георгиевские ленточки, значки, футболки. Здесь же была развёрнута полевая кухня, работали фотозона и шатер с мастер-классами, где любой желающий мог смастерить что-то своими руками, раскрасить дощечки в виде буквы Z", - уточнили в сообщении.
"Каждое дерево олицетворяет связь поколений, которая с каждым годом должна становиться только крепче. Наша акция способствует этому и создаёт добрую семейную традицию", - приводят слова генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольги Степченко в сообщении.
Акция "Лес Победы" проходит уже третий год под эгидой международной акции "Сад Памяти", в рамках которой высаживается 27 миллионов деревьев – по количеству погибших в Великую Отечественную. войну. Акция стартовала по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в 2020 году.
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской областиЭколого-патриотическая акция "Лес Победы" прошла в 10-й раз в Подмосковье
Эколого-патриотическая акция Лес Победы прошла в 10-й раз в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Эколого-патриотическая акция "Лес Победы" прошла в 10-й раз в Подмосковье
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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