https://ria.ru/20220430/gaz-1786375026.html
Правительство Украины заморозило цену на газ до 1 октября
Правительство Украины заморозило цену на газ до 1 октября - РИА Новости, 30.04.2022
Правительство Украины заморозило цену на газ до 1 октября
Цена на газ для населения на Украине заморожена до 1 октября, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление кабмина. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T18:59
2022-04-30T18:59
2022-04-30T18:59
украина
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Цена на газ для населения на Украине заморожена до 1 октября, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление кабмина."Этим актом вносятся изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Отмечается, что цена будет составлять примерно восемь гривен (почти 19 рублей) за кубометр.
https://ria.ru/20220429/gazprom-1786077779.html
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украина, экономика
Правительство Украины заморозило цену на газ до 1 октября
Правительство Украины заморозило цену на газ для населения до 1 октября