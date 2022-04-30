https://ria.ru/20220430/gaz-1786330842.html
Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями
Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями - РИА Новости, 30.04.2022
Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями
Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:20
2022-04-30T14:20
2022-04-30T14:20
экономика
владимир путин
москва
сша
украина
газпром
кристиан линднер
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере."Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", — подчеркнул Линднер.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшуиз-за неоплаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, москва, сша, украина, газпром, кристиан линднер
Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями
Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями