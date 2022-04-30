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Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями - РИА Новости, 30.04.2022
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Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями
Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями - РИА Новости, 30.04.2022
Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями
Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:20
2022-04-30T14:20
экономика
владимир путин
москва
сша
украина
газпром
кристиан линднер
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере."Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", — подчеркнул Линднер.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшуиз-за неоплаты.
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экономика, владимир путин, москва, сша, украина, газпром, кристиан линднер
14:20 30.04.2022
 
Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями

Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Берлин не будет платить за российский газ рублями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере.
"Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", — подчеркнул Линднер.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшуиз-за неоплаты.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинМоскваСШАУкраинаГазпромКристиан Линднер
 
 
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