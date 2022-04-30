https://ria.ru/20220430/gaz-1786330842.html

Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями

Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями - РИА Новости, 30.04.2022

Минфин Германии заявил об отказе платить за российский газ рублями

Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:20

2022-04-30T14:20

2022-04-30T14:20

экономика

владимир путин

москва

сша

украина

газпром

кристиан линднер

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Берлин не будет оплачивать российский газ рублями ни сейчас, ни в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в твиттере."Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", — подчеркнул Линднер.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшуиз-за неоплаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/gaz-1786309550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, москва, сша, украина, газпром, кристиан линднер