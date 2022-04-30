https://ria.ru/20220430/gaz-1786303856.html

В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа

В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа - РИА Новости, 30.04.2022

В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа

Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных против дочернего предприятия "Новатэка" Novatek Green Energy,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:11

2022-04-30T10:11

2022-04-30T13:05

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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных против дочернего предприятия "Новатэка" Novatek Green Energy, сообщила компания."Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию", — говорится в пресс-релизе.В компании пояснили, что из-за свойств СПГ при длительном простое вагонов на путях, росте давления внутри них и повышении внешней температуры вероятен выброс газа в атмосферу с его дальнейшим возгоранием. Поэтому Novatek Green Energy считает, что "необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 миллионов литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы"."Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении", — констатировали в компании.Несколько дней назад Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон". Из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy.

https://ria.ru/20220429/novatek-1786112532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/gaz-1786299666.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, новатэк, газпром, в мире