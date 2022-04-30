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В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа - РИА Новости, 30.04.2022
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В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа
В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа - РИА Новости, 30.04.2022
В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа
Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных против дочернего предприятия "Новатэка" Novatek Green Energy,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:11
2022-04-30T13:05
польша
новатэк
газпром
в мире
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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных против дочернего предприятия "Новатэка" Novatek Green Energy, сообщила компания."Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию", — говорится в пресс-релизе.В компании пояснили, что из-за свойств СПГ при длительном простое вагонов на путях, росте давления внутри них и повышении внешней температуры вероятен выброс газа в атмосферу с его дальнейшим возгоранием. Поэтому Novatek Green Energy считает, что "необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 миллионов литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы"."Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении", — констатировали в компании.Несколько дней назад Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон". Из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy.
https://ria.ru/20220429/novatek-1786112532.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/gaz-1786299666.html
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польша, новатэк, газпром, в мире
10:11 30.04.2022 (обновлено: 13:05 30.04.2022)
 
В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа

Дочка "Новатэка" сообщила, что 500 вагонов газа могут взорваться в Польше из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Новатэк"
Логотип компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип компании "Новатэк". Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных против дочернего предприятия "Новатэка" Novatek Green Energy, сообщила компания.
"Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию", — говорится в пресс-релизе.
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"Дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру польским компаниям
В компании пояснили, что из-за свойств СПГ при длительном простое вагонов на путях, росте давления внутри них и повышении внешней температуры вероятен выброс газа в атмосферу с его дальнейшим возгоранием.
Поэтому Novatek Green Energy считает, что "необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 миллионов литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы".
"Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении", — констатировали в компании.
Несколько дней назад Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон". Из-за этого без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (районов) Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy.
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ПольшаНоватэкГазпромВ мире
 
 
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