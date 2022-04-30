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Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки - РИА Новости, 30.04.2022
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Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки
Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки - РИА Новости, 30.04.2022
Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки
Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу 30 апреля держатся почти на... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:39
2022-04-30T09:39
в мире
экономика
польша
германия
европа
газпром
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу 30 апреля держатся почти на уровне предыдущих трех дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта "Газпрома" в Болгарию и Польшу, что может свидетельствовать о перераспределении потоков российского газа в Европе, показывают данные газотранспортных систем."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из России: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя покупает российский газ, но теперь у немецких поставщиков.Так, заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — формируются на основе спроса в Европе — на 30 апреля составляют 69,5 миллиона кубометров, что на 10,5% и 6,3% выше прокачки за 28 и 29 апреля. Но за день до приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был почти на четверть ниже (56 миллионов кубометров), а 27 апреля составил 48,7 миллиона кубометров.Вместе с тем выросла прокачка через ГИС "Ужгород" на границе Словакии и Украины. Если 26 апреля она составляла 38,8 миллиона кубометров, то 27 и 28 апреля — уже приблизилась к 57 миллионам, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, до приостановки "Газпрмом" поставок газа в Польшу, следует из данных Gascade. Как отметила сама компания накануне, Варшава объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ и объем реверса по "Ямалу–Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.
https://ria.ru/20220430/gaz-1786297411.html
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в мире, экономика, польша, германия, европа, газпром
09:39 30.04.2022
 
Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки

Европа перераспределяет российский газ после остановки поставок в Болгарию и Польшу

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу 30 апреля держатся почти на уровне предыдущих трех дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта "Газпрома" в Болгарию и Польшу, что может свидетельствовать о перераспределении потоков российского газа в Европе, показывают данные газотранспортных систем.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из России: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя покупает российский газ, но теперь у немецких поставщиков.
Так, заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — формируются на основе спроса в Европе — на 30 апреля составляют 69,5 миллиона кубометров, что на 10,5% и 6,3% выше прокачки за 28 и 29 апреля. Но за день до приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был почти на четверть ниже (56 миллионов кубометров), а 27 апреля составил 48,7 миллиона кубометров.
Вместе с тем выросла прокачка через ГИС "Ужгород" на границе Словакии и Украины. Если 26 апреля она составляла 38,8 миллиона кубометров, то 27 и 28 апреля — уже приблизилась к 57 миллионам, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.
Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, до приостановки "Газпрмом" поставок газа в Польшу, следует из данных Gascade. Как отметила сама компания накануне, Варшава объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ и объем реверса по "Ямалу–Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
09:04
Володин поддержал приостановку поставок газа в некоторые страны Европы
 
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