https://ria.ru/20220430/gaz-1786300367.html

Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки

Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки - РИА Новости, 30.04.2022

Европа перераспределяет потоки российского газа через реверсные поставки

Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу 30 апреля держатся почти на... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:39

2022-04-30T09:39

2022-04-30T09:39

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европа

газпром

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу 30 апреля держатся почти на уровне предыдущих трех дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта "Газпрома" в Болгарию и Польшу, что может свидетельствовать о перераспределении потоков российского газа в Европе, показывают данные газотранспортных систем."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из России: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя покупает российский газ, но теперь у немецких поставщиков.Так, заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — формируются на основе спроса в Европе — на 30 апреля составляют 69,5 миллиона кубометров, что на 10,5% и 6,3% выше прокачки за 28 и 29 апреля. Но за день до приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был почти на четверть ниже (56 миллионов кубометров), а 27 апреля составил 48,7 миллиона кубометров.Вместе с тем выросла прокачка через ГИС "Ужгород" на границе Словакии и Украины. Если 26 апреля она составляла 38,8 миллиона кубометров, то 27 и 28 апреля — уже приблизилась к 57 миллионам, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, до приостановки "Газпрмом" поставок газа в Польшу, следует из данных Gascade. Как отметила сама компания накануне, Варшава объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ и объем реверса по "Ямалу–Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

https://ria.ru/20220430/gaz-1786297411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, польша, германия, европа, газпром