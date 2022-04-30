https://ria.ru/20220430/gaz-1786297411.html

Володин поддержал приостановку поставок газа в некоторые страны Европы

Володин поддержал приостановку поставок газа в некоторые страны Европы - РИА Новости, 30.04.2022

Володин поддержал приостановку поставок газа в некоторые страны Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставку газа РФ в некоторые страны Европы, по его мнению, такие меры необходимо... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:04

2022-04-30T09:04

2022-04-30T09:04

вячеслав володин

экономика

россия

газпром

болгария

польша

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставку газа РФ в некоторые страны Европы, по его мнению, такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран."Газпром" в среду утром полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран", - сказал Володин журналистам, добавив, что при этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.Парламентарий подчеркнул, что в ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, "теперь Россия должна их обогревать". "А нам цинично говорят, "через 7 лет мы откажемся от российского газа". Мы вправе ответить: "Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, экономика, россия, газпром, болгария, польша