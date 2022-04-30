Володин поддержал приостановку поставок газа в некоторые страны Европы
Спикер ГД Володин назвал приостановку поставок газа в некоторые страны правильным решением
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставку газа РФ в некоторые страны Европы, по его мнению, такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран.
"Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран", - сказал Володин журналистам, добавив, что при этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.
Парламентарий подчеркнул, что в ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, "теперь Россия должна их обогревать". "А нам цинично говорят, "через 7 лет мы откажемся от российского газа". Мы вправе ответить: "Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".