https://ria.ru/20220430/gaz-1786279336.html

СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара

СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара - РИА Новости, 30.04.2022

СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара

США одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:53

2022-04-30T00:53

2022-04-30T05:27

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катар

министерство энергетики сша

exxon mobil

сша

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ДОХА, 30 апр - РИА Новости. США одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле, сообщила катарская газета Doha News.По сведениям издания, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, "получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле".Однако, как отмечается, "Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году".Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 миллиардов долларов после запуска сможет производить около 16 миллионов тонн СПГ в год.

https://ria.ru/20220405/borba-1781916965.html

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европа, катар, министерство энергетики сша, exxon mobil, сша, спг