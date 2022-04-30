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СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара - РИА Новости, 30.04.2022
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СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара
СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара - РИА Новости, 30.04.2022
СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара
США одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T00:53
2022-04-30T05:27
европа
катар
министерство энергетики сша
exxon mobil
сша
спг
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ДОХА, 30 апр - РИА Новости. США одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле, сообщила катарская газета Doha News.По сведениям издания, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, "получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле".Однако, как отмечается, "Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году".Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 миллиардов долларов после запуска сможет производить около 16 миллионов тонн СПГ в год.
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европа, катар, министерство энергетики сша, exxon mobil, сша, спг
00:53 30.04.2022 (обновлено: 05:27 30.04.2022)
 
СМИ: США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара

Doha News: США одобрили поставки СПГ в Евросоюз с предприятия с участием Катара

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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ДОХА, 30 апр - РИА Новости. США одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле, сообщила катарская газета Doha News.
По сведениям издания, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, "получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле".
Однако, как отмечается, "Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году".
Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 миллиардов долларов после запуска сможет производить около 16 миллионов тонн СПГ в год.
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ЕвропаКатарМинистерство энергетики СШАExxon MobilСШАСПГ
 
 
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