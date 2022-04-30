https://ria.ru/20220430/flot-1786283977.html

Лавров: Украина продолжает блокировать в своих водах иностранные суда

Лавров: Украина продолжает блокировать в своих водах иностранные суда - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: Украина продолжает блокировать в своих водах иностранные суда

Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:25

2022-04-30T03:25

2022-04-30T03:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

азовское море

донбасс

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россией предпринимаются меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов", – сказал он в интервью агентству Синьхуа.По словам Лаврова, "однако украинская сторона продолжает блокировать иностранные корабли, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела"."Более того, подразделениями военно-морских сил Украины были установлены мины на побережье, в акваториях портов и территориальных водах. Эти взрывные устройства открепляются от якорных тросов и дрейфуют в открытое море, из-за чего представляют серьезную опасность как для морских флотов, так и для портовой инфраструктуры причерноморских стран", – добавил он.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785290877.html

украина

азовское море

донбасс

россия

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в мире, украина, азовское море, донбасс, сергей лавров, россия