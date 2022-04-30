01:40 30.04.2022 (обновлено: 03:43 30.04.2022)
В Италии заявили о "ловушке" для евро, устроенной Россией
Автор Inside Over Мураторе заявил, что евро попал в ловушку из-за санкций против России
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Евро может сильно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из России, говорится в статье за авторством Андреа Мураторе на портале проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale.
В настоящий момент Вашингтон, по сути, перекладывает издержки высокой инфляции на остальной мир, пользуясь тем, что Европейский союз присоединился к антироссийским санкциям и взял на себя финансовые риски, говорится в материале.
Так, в США экономика рисковала перегреться в основном из-за экономических мер в ответ на пандемию COVID-19, что вызвало огромные расходы, дефицит и финансовые риски, пишет автор. В Европе высокая инфляция присоединилась к экономическому застою в тот момент, когда Европейский центральный банк оказался в затруднительном положении из-за того, что "мяч в этой игре" перешел к американской Федеральной резервной системе.
"Таким образом, евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим", - отмечает Мураторе.
За последние полтора месяца рубль подорожал по отношению к евро на 46,76%, свои позиции укрепил и доллар. "Евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь ЕС. Так происходило до настоящего момента", - указывает автор.
По его словам, неуверенность по поводу поставок энергоносителей и ответные меры Москвы на санкции сделали все остальное, а европейские санкции в результате "оказывают эффект на тех, кто их ввел".
"Европа рискует оказаться меж двух огней: с одной стороны, она зависима от России, которая с каждым днем выставляет все больший счет, а с другой стороны, существует чрезмерная власть доллара, который ослабляет евро и делает поставки более дорогими. И из этого замкнутого круга трудно выйти", - заключает Мураторе.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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