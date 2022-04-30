https://ria.ru/20220430/evro-1786281057.html

В Италии заявили о "ловушке" для евро, устроенной Россией

В Италии заявили о "ловушке" для евро, устроенной Россией - РИА Новости, 30.04.2022

В Италии заявили о "ловушке" для евро, устроенной Россией

Евро может сильно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:40

2022-04-30T01:40

2022-04-30T03:43

в мире

евросоюз

сша

россия

европейский центральный банк

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Евро может сильно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из России, говорится в статье за авторством Андреа Мураторе на портале проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale.В настоящий момент Вашингтон, по сути, перекладывает издержки высокой инфляции на остальной мир, пользуясь тем, что Европейский союз присоединился к антироссийским санкциям и взял на себя финансовые риски, говорится в материале.Так, в США экономика рисковала перегреться в основном из-за экономических мер в ответ на пандемию COVID-19, что вызвало огромные расходы, дефицит и финансовые риски, пишет автор. В Европе высокая инфляция присоединилась к экономическому застою в тот момент, когда Европейский центральный банк оказался в затруднительном положении из-за того, что "мяч в этой игре" перешел к американской Федеральной резервной системе."Таким образом, евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим", - отмечает Мураторе.За последние полтора месяца рубль подорожал по отношению к евро на 46,76%, свои позиции укрепил и доллар. "Евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь ЕС. Так происходило до настоящего момента", - указывает автор.По его словам, неуверенность по поводу поставок энергоносителей и ответные меры Москвы на санкции сделали все остальное, а европейские санкции в результате "оказывают эффект на тех, кто их ввел"."Европа рискует оказаться меж двух огней: с одной стороны, она зависима от России, которая с каждым днем выставляет все больший счет, а с другой стороны, существует чрезмерная власть доллара, который ослабляет евро и делает поставки более дорогими. И из этого замкнутого круга трудно выйти", - заключает Мураторе.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/smirnova-1785637321.html

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в мире, евросоюз, сша, россия, европейский центральный банк