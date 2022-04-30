https://ria.ru/20220430/evakuatsiya-1786302233.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки - РИА Новости, 30.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки
Более 580 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:56
2022-04-30T09:56
2022-04-30T10:05
обострение ситуации в днр и лнр
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мариуполь
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Более 580 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 29 апреля до 08.00 30 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 586 человек, включая 72 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что всего за период с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 25 936 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мариуполь, украина, днр
09:56 30.04.2022 (обновлено: 10:05 30.04.2022)
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки
ДНР: из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 580 человек за сутки