https://ria.ru/20220430/evakuatsiya-1786302233.html

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки - РИА Новости, 30.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 580 человек за сутки

Более 580 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:56

2022-04-30T09:56

2022-04-30T10:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Более 580 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 29 апреля до 08.00 30 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 586 человек, включая 72 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что всего за период с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 25 936 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, украина, днр