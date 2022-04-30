У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна
Оппозиционеры в Армении выпустили у здания правительства кур с наклеенными фото Пашиняна
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста
© Sputnik / Арам Нерсесян
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Представители оппозиционного "Освободительного движения" выпустили на Площади республики в Ереване у здания армянского правительства кур с наклеенными на них фотографиями премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.
"Активисты выпустили кур с наклеенными на них фотографиями Никола Пашиняна и датой 8.05.2018 (именно тогда Пашинян стал премьером) под песню Пипо Франко "Ки-ки-ки, ко-ко-ко". Активисты освободительного движения так решили отметить День гражданина, учрежденный властями", - пишет издание.
Один из основателей освободительного движения Ара Зограбян назвал этот день "фальшивым праздником".
День гражданина был учрежден в Армении после смены власти в 2018 году.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.
Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
17 апреля, 21:03В Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста