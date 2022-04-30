https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html

У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна

У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна - РИА Новости, 30.04.2022

У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна

Представители оппозиционного "Освободительного движения" выпустили на Площади республики в Ереване у здания армянского правительства кур с наклеенными на них... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:25

2022-04-30T14:25

2022-04-30T14:25

в мире

никол пашинян

артур ванецян

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Представители оппозиционного "Освободительного движения" выпустили на Площади республики в Ереване у здания армянского правительства кур с наклеенными на них фотографиями премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения."Активисты выпустили кур с наклеенными на них фотографиями Никола Пашиняна и датой 8.05.2018 (именно тогда Пашинян стал премьером) под песню Пипо Франко "Ки-ки-ки, ко-ко-ко". Активисты освободительного движения так решили отметить День гражданина, учрежденный властями", - пишет издание.Один из основателей освободительного движения Ара Зограбян назвал этот день "фальшивым праздником".День гражданина был учрежден в Армении после смены власти в 2018 году.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

https://ria.ru/20220417/armeniya-1784001930.html

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, артур ванецян, нагорно-карабахская республика, ереван, армения