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У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна - РИА Новости, 30.04.2022
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У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна
У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна - РИА Новости, 30.04.2022
У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна
Представители оппозиционного "Освободительного движения" выпустили на Площади республики в Ереване у здания армянского правительства кур с наклеенными на них... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:25
2022-04-30T14:25
в мире
никол пашинян
артур ванецян
нагорно-карабахская республика
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Представители оппозиционного "Освободительного движения" выпустили на Площади республики в Ереване у здания армянского правительства кур с наклеенными на них фотографиями премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения."Активисты выпустили кур с наклеенными на них фотографиями Никола Пашиняна и датой 8.05.2018 (именно тогда Пашинян стал премьером) под песню Пипо Франко "Ки-ки-ки, ко-ко-ко". Активисты освободительного движения так решили отметить День гражданина, учрежденный властями", - пишет издание.Один из основателей освободительного движения Ара Зограбян назвал этот день "фальшивым праздником".День гражданина был учрежден в Армении после смены власти в 2018 году.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
https://ria.ru/20220417/armeniya-1784001930.html
нагорно-карабахская республика
ереван
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в мире, никол пашинян, артур ванецян, нагорно-карабахская республика, ереван, армения
14:25 30.04.2022
 
У здания правительства Армении выпустили кур с фото Пашиняна

Оппозиционеры в Армении выпустили у здания правительства кур с наклеенными фото Пашиняна

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Представители оппозиционного "Освободительного движения" выпустили на Площади республики в Ереване у здания армянского правительства кур с наклеенными на них фотографиями премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.
"Активисты выпустили кур с наклеенными на них фотографиями Никола Пашиняна и датой 8.05.2018 (именно тогда Пашинян стал премьером) под песню Пипо Франко "Ки-ки-ки, ко-ко-ко". Активисты освободительного движения так решили отметить День гражданина, учрежденный властями", - пишет издание.
Один из основателей освободительного движения Ара Зограбян назвал этот день "фальшивым праздником".
День гражданина был учрежден в Армении после смены власти в 2018 году.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.
Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
Участники акции протеста на площади Свободы в Ереване
17 апреля, 21:03
В Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста
 
В миреНикол ПашинянАртур ВанецянНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванАрмения
 
 
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