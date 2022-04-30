https://ria.ru/20220430/embargo-1786351600.html

СМИ: ЕС предложит ввести эмбарго на российскую нефть к концу года

СМИ: ЕС предложит ввести эмбарго на российскую нефть к концу года - РИА Новости, 01.05.2022

СМИ: ЕС предложит ввести эмбарго на российскую нефть к концу года

ЕС в рамках шестого пакета санкций собирается предложить ввести запрет на нефть из России к концу года, передает Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T16:48

2022-04-30T16:48

2022-05-01T01:13

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украина

евросоюз

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. ЕС в рамках шестого пакета санкций собирается предложить ввести запрет на нефть из России к концу года, передает Bloomberg со ссылкой на источники."Ограничения на импорт будут вводиться постепенно", — говорится в сообщении агентства.Согласно источникам, другие предложения, которые могут войти в следующий набор антироссийских санкций, включают "ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости".Кроме того, Евросоюз планирует расширить меры против российских банков.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220430/neft-1786311774.html

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

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экономика, цены на нефть, украина, евросоюз, россия, европа