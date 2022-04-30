16:48 30.04.2022 (обновлено: 01:13 01.05.2022)
СМИ: ЕС предложит ввести эмбарго на российскую нефть к концу года
Bloomberg: ЕС в новом пакете санкций может ввести запрет на нефть из России к концу года
Участник саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. ЕС в рамках шестого пакета санкций собирается предложить ввести запрет на нефть из России к концу года, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Ограничения на импорт будут вводиться постепенно", — говорится в сообщении агентства.
Согласно источникам, другие предложения, которые могут войти в следующий набор антироссийских санкций, включают "ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости".
Кроме того, Евросоюз планирует расширить меры против российских банков.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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