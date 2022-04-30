https://ria.ru/20220430/ekonomiya-1786299824.html

Призывы к европейцам об экономии смешат, заявил ректор РЭШ

Призывы к европейцам об экономии смешат, заявил ректор РЭШ - РИА Новости, 30.04.2022

Призывы к европейцам об экономии смешат, заявил ректор РЭШ

Призывы европейских лидеров экономить для снижения зависимости от России смешат: экономия произойдет сама собой по другим причинам - из-за роста стоимости... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:32

2022-04-30T09:32

2022-04-30T09:32

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Призывы европейских лидеров экономить для снижения зависимости от России смешат: экономия произойдет сама собой по другим причинам - из-за роста стоимости ресурсов, поделился мнением в интервью РИА Новости экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.Европейские лидеры на фоне ситуации в Украине в последнее время нередко призывают жителей своих стран экономить для снижения зависимости от российского импорта угля, нефти и газа: например, политики советуют меньше топить помещения, задергивать шторы, потому что это сохраняет тепло, а также меньше пользоваться автомобилями, совершая поездки на поездах и велосипедах."Давайте честно признаемся, что сохранить свой уровень потребления не получится. Европейские призывы меня тоже немного смешат, это так не работает. Экономия в Европе произойдет по другим причинам – цены на энергоносители взлетели, и люди десять раз подумают, съездить на выходные на машине погулять или нет, потому что изменился ценник поездки. В 1970-е годы, когда был нефтяной кризис, машины американские резко поменялись – они стали энергоэффективными, и это произошло не потому что был призыв: "Люди, любите экологию!", а через цены", - сказал он.Люди реагируют на экономические стимулы, когда что-то становится дороже, то потребляется меньше, поэтому если энергия становится дорогой – ее начинают беречь, рассуждает Ениколопов. И такой эффект, по его мнению, в Европе будет. "Правительство, конечно, может предлагать, где именно вы можете сэкономить, но люди сами не дураки – разберутся", - добавляет он.В России то же самое, отмечает ректор РЭШ. "Люди сами без всяких увещеваний правительства понимают, что надо поджиматься, предыдущего уровня потребления не сохранить, увеличивать запасы сейчас не надо – это можно делать, когда у вас временный кризис и можно переждать, видя свет в конце тоннеля. Сейчас нет особого света, во всяком случае – тоннель очень длинный. Надо просто перестраивать свое потребление, снижать свои запросы и научиться экономить", - заключил он.

https://ria.ru/20220427/voda-1785845480.html

https://ria.ru/20220415/germaniya-1783738468.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, украина, российская экономическая школа, в мире