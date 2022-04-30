Призывы к европейцам об экономии смешат, заявил ректор РЭШ
Ректор РЭШ Ениколопов заявил, что призывы к европейцам об экономии смешат
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской экономической школы Рубен Ениколопов
Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Призывы европейских лидеров экономить для снижения зависимости от России смешат: экономия произойдет сама собой по другим причинам - из-за роста стоимости ресурсов, поделился мнением в интервью РИА Новости экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.
Европейские лидеры на фоне ситуации в Украине в последнее время нередко призывают жителей своих стран экономить для снижения зависимости от российского импорта угля, нефти и газа: например, политики советуют меньше топить помещения, задергивать шторы, потому что это сохраняет тепло, а также меньше пользоваться автомобилями, совершая поездки на поездах и велосипедах.
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"Давайте честно признаемся, что сохранить свой уровень потребления не получится. Европейские призывы меня тоже немного смешат, это так не работает. Экономия в Европе произойдет по другим причинам – цены на энергоносители взлетели, и люди десять раз подумают, съездить на выходные на машине погулять или нет, потому что изменился ценник поездки. В 1970-е годы, когда был нефтяной кризис, машины американские резко поменялись – они стали энергоэффективными, и это произошло не потому что был призыв: "Люди, любите экологию!", а через цены", - сказал он.
Люди реагируют на экономические стимулы, когда что-то становится дороже, то потребляется меньше, поэтому если энергия становится дорогой – ее начинают беречь, рассуждает Ениколопов. И такой эффект, по его мнению, в Европе будет. "Правительство, конечно, может предлагать, где именно вы можете сэкономить, но люди сами не дураки – разберутся", - добавляет он.
В России то же самое, отмечает ректор РЭШ. "Люди сами без всяких увещеваний правительства понимают, что надо поджиматься, предыдущего уровня потребления не сохранить, увеличивать запасы сейчас не надо – это можно делать, когда у вас временный кризис и можно переждать, видя свет в конце тоннеля. Сейчас нет особого света, во всяком случае – тоннель очень длинный. Надо просто перестраивать свое потребление, снижать свои запросы и научиться экономить", - заключил он.
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