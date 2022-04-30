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Дело на посла Азербайджана в Молдавии завели на Украине по доносу - РИА Новости, 30.04.2022
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Дело на посла Азербайджана в Молдавии завели на Украине по доносу
Дело на посла Азербайджана в Молдавии завели на Украине по доносу - РИА Новости, 30.04.2022
Дело на посла Азербайджана в Молдавии завели на Украине по доносу
Донос о посещении российского Крыма послом Азербайджана в Молдавии Гудси Османовым, написанный в 2021 году главой "Национального совета тюрков-карапапаков... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T04:04
2022-04-30T11:02
в мире
азербайджан
молдавия
республика крым
украина
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ХЕРСОН, 30 апр - РИА Новости. Донос о посещении российского Крыма послом Азербайджана в Молдавии Гудси Османовым, написанный в 2021 году главой "Национального совета тюрков-карапапаков Украины", стал поводом для украинской прокуратуры завести уголовное дело на дипломата, материалы об этом есть в распоряжении РИА Новости.После того как Крым стал российским регионом в марте 2014 года, Украина не ликвидировала работавшие на полуострове органы своих силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Оттуда украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшего региона Украины.Российские силовые структуры получили архив так называемой "прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю", брошенный украинскими силовиками, сбежавшими из Херсона после начала российской специальной военной операции. Часть документов из этого архива есть в распоряжении РИА Новости. Ранее агентство уже публиковало документы о том, что эта "прокуратура" сфабриковала материалы на российских судей и прокуроров, занимавшихся делом о руководившемся Службой безопасности Украины провокационном нарушении украинскими военными моряками госграницы России в ноябре 2018 года.Среди новых документов — материалы, свидетельствующие о заведенном деле на Османова.Как следует из них, 6 марта 2021 года в "прокуратуру по Автономной республике Крым и Севастополю" по электронной почте обратился с запросом главный редактор азербайджанского информационно-аналитического портала Ovqat.com Гейдар Огуз. Он сообщал, что, по его сведениям, "возбуждено уголовное дело по факту визита в Крым посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова", и просил сообщить, "насколько верна эта информация".Пока журналист ждал ответа, 11 марта 2021 года офис генерального прокурора Украины направил замглавы "прокуратуры по Автономной республике Крым и Севастополю" Нариману Сулейманову "для организации розыска" обращение главы "Национального совета тюрков-карапапаков Украины" Дашгына Гюльмамедова. В обращении, пришедшем на электронный адрес офиса генпрокурора, речь шла о "посещении иностранцами Автономной республики Крым".А спустя еще четыре дня, 15 марта 2021 года, на имя главреда Ovqat.com был оформлен ответ "прокуратуры по Автономной республике Крым и Севастополю", подписанный начальником ее отдела Егором Ребровым. Тот сообщал, что к ним поступило обращение от "Национального совета тюрков-карапапаков Украины" о посещении послом Азербайджана в Молдавии "временно оккупированной территории Украины – полуострова Крым", и что "прокуратура" осуществляет процессуальное руководство уголовным делом "по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины – Автономной республики Крым".Сам Османов во второй половине марта 2021 года, комментируя азербайджанским СМИ сообщения о заведенном на него Украиной деле, говорил, что никогда не был в Крыму и что за этим стоят некоторые азербайджанские активисты.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html
https://ria.ru/20220123/shenbakh-1769123441.html
азербайджан
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республика крым
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в мире, азербайджан, молдавия, республика крым, украина
04:04 30.04.2022 (обновлено: 11:02 30.04.2022)
 
Дело на посла Азербайджана в Молдавии завели на Украине по доносу

Дело на посла Азербайджана в Молдавии в 2021 году завели на Украине по доносу

© Фото с сайта посольства Азербайджанской Республики в Республике МолдоваПосол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османов
Посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османов
© Фото с сайта посольства Азербайджанской Республики в Республике Молдова
Посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 30 апр - РИА Новости. Донос о посещении российского Крыма послом Азербайджана в Молдавии Гудси Османовым, написанный в 2021 году главой "Национального совета тюрков-карапапаков Украины", стал поводом для украинской прокуратуры завести уголовное дело на дипломата, материалы об этом есть в распоряжении РИА Новости.
После того как Крым стал российским регионом в марте 2014 года, Украина не ликвидировала работавшие на полуострове органы своих силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Оттуда украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшего региона Украины.
Российские силовые структуры получили архив так называемой "прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю", брошенный украинскими силовиками, сбежавшими из Херсона после начала российской специальной военной операции. Часть документов из этого архива есть в распоряжении РИА Новости. Ранее агентство уже публиковало документы о том, что эта "прокуратура" сфабриковала материалы на российских судей и прокуроров, занимавшихся делом о руководившемся Службой безопасности Украины провокационном нарушении украинскими военными моряками госграницы России в ноябре 2018 года.
Среди новых документов — материалы, свидетельствующие о заведенном деле на Османова.
Как следует из них, 6 марта 2021 года в "прокуратуру по Автономной республике Крым и Севастополю" по электронной почте обратился с запросом главный редактор азербайджанского информационно-аналитического портала Ovqat.com Гейдар Огуз. Он сообщал, что, по его сведениям, "возбуждено уголовное дело по факту визита в Крым посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова", и просил сообщить, "насколько верна эта информация".
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Пока журналист ждал ответа, 11 марта 2021 года офис генерального прокурора Украины направил замглавы "прокуратуры по Автономной республике Крым и Севастополю" Нариману Сулейманову "для организации розыска" обращение главы "Национального совета тюрков-карапапаков Украины" Дашгына Гюльмамедова. В обращении, пришедшем на электронный адрес офиса генпрокурора, речь шла о "посещении иностранцами Автономной республики Крым".
А спустя еще четыре дня, 15 марта 2021 года, на имя главреда Ovqat.com был оформлен ответ "прокуратуры по Автономной республике Крым и Севастополю", подписанный начальником ее отдела Егором Ребровым. Тот сообщал, что к ним поступило обращение от "Национального совета тюрков-карапапаков Украины" о посещении послом Азербайджана в Молдавии "временно оккупированной территории Украины – полуострова Крым", и что "прокуратура" осуществляет процессуальное руководство уголовным делом "по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины – Автономной республики Крым".
Сам Османов во второй половине марта 2021 года, комментируя азербайджанским СМИ сообщения о заведенном на него Украиной деле, говорил, что никогда не был в Крыму и что за этим стоят некоторые азербайджанские активисты.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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