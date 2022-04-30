https://ria.ru/20220430/donetsk-1786319486.html
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 30.04.2022
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:24
2022-04-30T12:24
2022-04-30T12:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
кировский район
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее ведомство сообщало о двух раненых."В Кировском районе Донецка число раненых в результате обстрела ВФУ возросло до 3 человек", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786309757.html
https://ria.ru/20220430/gorlovka-1786300527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), россия
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек
ДНР: число пострадавших после обстрела со стороны ВСУ Донецка возросло до трех человек