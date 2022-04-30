https://ria.ru/20220430/donetsk-1786319486.html

Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек

Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 30.04.2022

Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек

Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:24

2022-04-30T12:24

2022-04-30T12:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

кировский район

донецк (днр)

россия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее ведомство сообщало о двух раненых."В Кировском районе Донецка число раненых в результате обстрела ВФУ возросло до 3 человек", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/donetsk-1786309757.html

https://ria.ru/20220430/gorlovka-1786300527.html

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), россия