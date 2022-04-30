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Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786319486.html
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 30.04.2022
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:24
2022-04-30T12:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
кировский район
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее ведомство сообщало о двух раненых."В Кировском районе Донецка число раненых в результате обстрела ВФУ возросло до 3 человек", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786309757.html
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кировский район
донецк (днр)
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), россия
12:24 30.04.2022
 
Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка возросло до трех человек

ДНР: число пострадавших после обстрела со стороны ВСУ Донецка возросло до трех человек

© Фото : @dnronline / TelegramПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : @dnronline / Telegram
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Ранее ведомство сообщало о двух раненых.
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
11:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Кировском районе Донецка число раненых в результате обстрела ВФУ возросло до 3 человек", - сообщили в штабе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Горловку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинКировский районДонецк (ДНР)Россия
 
 
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