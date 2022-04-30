https://ria.ru/20220430/donetsk-1786315062.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 30.04.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками микрорайона "Текстильщик" Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:50
2022-04-30T11:50
2022-04-30T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками микрорайона "Текстильщик" Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В результате сегодняшнего обстрела микрорайона "Текстильщик" украинскими боевиками пострадала девушка", - написал он в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786309757.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка