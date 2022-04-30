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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.04.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 09.20 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:08
2022-04-30T10:08
в мире
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.20 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.20 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/gorlovka-1786300527.html
https://ria.ru/20220430/obstrel-1786293614.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
10:08 30.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.20 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.20 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Горловку
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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