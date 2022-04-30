09:20 30.04.2022 (обновлено: 09:28 30.04.2022)
Число раненных из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
Число раненных из-за обстрела украинскими войсками Донецка возросло до пяти человек
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год.
Сотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до 5, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела Петровского района города Донецка со стороны украинских войск.
"Число жертв после обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка возросло до 6 человек: 1 человек погиб, 5 ранены", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.