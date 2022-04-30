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Число раненных из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786298880.html
Число раненных из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
Число раненных из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти - РИА Новости, 30.04.2022
Число раненных из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до 5, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:20
2022-04-30T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
россия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до 5, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела Петровского района города Донецка со стороны украинских войск."Число жертв после обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка возросло до 6 человек: 1 человек погиб, 5 ранены", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/obstrel-1786288035.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, россия
09:20 30.04.2022 (обновлено: 09:28 30.04.2022)
 
Число раненных из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до пяти

Число раненных из-за обстрела украинскими войсками Донецка возросло до пяти человек

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год.
Сотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год. - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудница осматривает повреждения после обстрела в городской больнице № 20 в Донецке, 2015 год.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до 5, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела Петровского района города Донецка со стороны украинских войск.
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
07:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецк
"Число жертв после обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка возросло до 6 человек: 1 человек погиб, 5 ранены", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Донецка, 2014 год. - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 21:05В мире
ВСУ менее чем за 10 минут выпустили по Донецку почти 100 ракет
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Петровский районРоссия
 
 
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