https://ria.ru/20220430/donbass-1786338142.html
Украинские войска обстреляли Золотое-5
Украинские войска обстреляли Золотое-5 - РИА Новости, 30.04.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-5
Украинские войска выпустили пять мин из минометов калибром 120 миллиметров по населенному пункту Золотое-5 в ЛНР, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:13
2022-04-30T15:13
2022-04-30T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786315805_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d1792aefeea26707280bdb9728df0b0.jpg
ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять мин из минометов калибром 120 миллиметров по населенному пункту Золотое-5 в ЛНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.30 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением минометов 120 мм (5 мин)", - сообщили в представительстве республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/debaltsevo-1786331881.html
https://ria.ru/20220430/donetsk-1786309757.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786315805_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0facc359444f9e19d2dc5d16cb14a5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
Украинские войска обстреляли Золотое-5
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили пять мин крупного калибра по Золотому-5