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Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/donbass-1786308564.html
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов - РИА Новости, 30.04.2022
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов
Тридцать девять украинских националистов были ликвидированы силами ДНР за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции республики. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:05
2022-04-30T11:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Тридцать девять украинских националистов были ликвидированы силами ДНР за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили тридцать девять украинских националистов", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что также уничтожены девять огневых точек украинских войск, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка, одна БМП, один бронетранспортер, захвачены две 122-мм гаубицы Д-30, одна БМП и два грузовых транспортных средства.По данным Народной милиции республики, за прошедшие сутки два мирных жителя погибли в ДНР, 14 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Всего за сутки под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donbass-1786304080.html
https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786242664.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
11:05 30.04.2022
 
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов

Народная милиция ДНР заявила, что ее силы за сутки уничтожили 39 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Тридцать девять украинских националистов были ликвидированы силами ДНР за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили тридцать девять украинских националистов", - сообщили в ведомстве.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста
Отмечается, что также уничтожены девять огневых точек украинских войск, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка, одна БМП, один бронетранспортер, захвачены две 122-мм гаубицы Д-30, одна БМП и два грузовых транспортных средства.
По данным Народной милиции республики, за прошедшие сутки два мирных жителя погибли в ДНР, 14 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Всего за сутки под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 19:26
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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