https://ria.ru/20220430/donbass-1786308564.html

Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов

Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов - РИА Новости, 30.04.2022

Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов

Тридцать девять украинских националистов были ликвидированы силами ДНР за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции республики. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:05

2022-04-30T11:05

2022-04-30T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Тридцать девять украинских националистов были ликвидированы силами ДНР за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили тридцать девять украинских националистов", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что также уничтожены девять огневых точек украинских войск, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка, одна БМП, один бронетранспортер, захвачены две 122-мм гаубицы Д-30, одна БМП и два грузовых транспортных средства.По данным Народной милиции республики, за прошедшие сутки два мирных жителя погибли в ДНР, 14 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Всего за сутки под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/donbass-1786304080.html

https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786242664.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина