Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 39 украинских националистов
Народная милиция ДНР заявила, что ее силы за сутки уничтожили 39 украинских националистов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Тридцать девять украинских националистов были ликвидированы силами ДНР за минувшие сутки, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили тридцать девять украинских националистов", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что также уничтожены девять огневых точек украинских войск, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка, одна БМП, один бронетранспортер, захвачены две 122-мм гаубицы Д-30, одна БМП и два грузовых транспортных средства.
По данным Народной милиции республики, за прошедшие сутки два мирных жителя погибли в ДНР, 14 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Всего за сутки под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.