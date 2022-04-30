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МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/donbass-1786304206.html
МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного
МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного - РИА Новости, 30.04.2022
МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного
МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий, сообщил представитель МЧС города Андрей Кузнецов. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:17
2022-04-30T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий, сообщил представитель МЧС города Андрей Кузнецов."Собираем погибших гражданских людей, хороним на Кудряшовском кладбище. Будут подписаны те, кто установлен. Неустановленные будут подписаны как неизвестные", - сообщил Кузнецов.По его словам, собирать погибших приходится как прямо на улице, так и по квартирам. Среди погибших - жертвы обстрелов со стороны украинских войск, погибшие от случайных пуль или умершие по естественным причинам, кого нельзя было захоронить из-за опасной ситуации. Точное количество погибших пока неизвестно.
https://ria.ru/20220429/rubezhnoe-1786114826.html
рубежное
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в мире, рубежное
10:17 30.04.2022
 
МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного

МЧС ЛНР начало захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи в Рубежном
Раздача гуманитарной помощи в Рубежном - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Раздача гуманитарной помощи в Рубежном. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий, сообщил представитель МЧС города Андрей Кузнецов.
"Собираем погибших гражданских людей, хороним на Кудряшовском кладбище. Будут подписаны те, кто установлен. Неустановленные будут подписаны как неизвестные", - сообщил Кузнецов.
По его словам, собирать погибших приходится как прямо на улице, так и по квартирам. Среди погибших - жертвы обстрелов со стороны украинских войск, погибшие от случайных пуль или умершие по естественным причинам, кого нельзя было захоронить из-за опасной ситуации. Точное количество погибших пока неизвестно.
Житель Рубежного показал кладбище на детской площадке и рассказал об обстрелах ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 12:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Рубежного рассказал о "целых кладбищах" во дворах домов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРубежное
 
 
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