https://ria.ru/20220430/donbass-1786304206.html

МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного

МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного - РИА Новости, 30.04.2022

МЧС ЛНР начало захоронение погибших жителей Рубежного

МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий, сообщил представитель МЧС города Андрей Кузнецов. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:17

2022-04-30T10:17

2022-04-30T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий, сообщил представитель МЧС города Андрей Кузнецов."Собираем погибших гражданских людей, хороним на Кудряшовском кладбище. Будут подписаны те, кто установлен. Неустановленные будут подписаны как неизвестные", - сообщил Кузнецов.По его словам, собирать погибших приходится как прямо на улице, так и по квартирам. Среди погибших - жертвы обстрелов со стороны украинских войск, погибшие от случайных пуль или умершие по естественным причинам, кого нельзя было захоронить из-за опасной ситуации. Точное количество погибших пока неизвестно.

https://ria.ru/20220429/rubezhnoe-1786114826.html

рубежное

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рубежное