https://ria.ru/20220430/donbass-1786304080.html

Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста

Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста - РИА Новости, 30.04.2022

Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста

Украинские войска потеряли за сутки 23 человека личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:13

2022-04-30T10:13

2022-04-30T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 23 человека личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция (НМ) республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава, 1 танк, 5 бронетранспортеров, 7 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении представителя НМ капитана Филипоненко, которое было опубликовано в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786242664.html

https://ria.ru/20220429/dnr-1786084328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс