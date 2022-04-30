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Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/donbass-1786304080.html
Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста
Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста - РИА Новости, 30.04.2022
Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста
Украинские войска потеряли за сутки 23 человека личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:13
2022-04-30T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 23 человека личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция (НМ) республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава, 1 танк, 5 бронетранспортеров, 7 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении представителя НМ капитана Филипоненко, которое было опубликовано в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786242664.html
https://ria.ru/20220429/dnr-1786084328.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:13 30.04.2022 (обновлено: 11:04 30.04.2022)
 
Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста

Народная милиция ЛНР заявила, что ее силы за сутки уничтожили 23 украинских националиста

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР
Артиллеристы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 23 человека личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция (НМ) республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава, 1 танк, 5 бронетранспортеров, 7 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении представителя НМ капитана Филипоненко, которое было опубликовано в Telegram-канале.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 19:26
Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки 26 украинских националистов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 10:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР за сутки уничтожили 52 украинских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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