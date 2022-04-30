https://ria.ru/20220430/dokhody-1786346254.html

Самый "бедный" депутат думы Югры заработал в 2021 году 27 рублей

Самый "бедный" депутат думы Югры заработал в 2021 году 27 рублей - РИА Новости, 30.04.2022

Самый "бедный" депутат думы Югры заработал в 2021 году 27 рублей

Доходы самого богатого депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Степана Пыталева составили в 2021 году более 402 миллионов рублей, самый меньший доход РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:13

2022-04-30T16:13

2022-04-30T16:25

единая россия

hyundai genesis

mercedes

ханты-мансийский автономный округ

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Доходы самого богатого депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Степана Пыталева составили в 2021 году более 402 миллионов рублей, самый меньший доход в 27 рублей задекларировал депутат Владимир Зиновьев, следует из декларации, опубликованной на сайте парламента Югры.Согласно документу, доходы Пыталева за год выросли на 110,8 миллиона рублей и составили 402,8 миллиона. В собственности у заместителя председателя комитета думы по бюджету, финансам и налоговой политике имеются две квартиры площадью 87,9 и 140,5 квадратных метра, нежилое здание на 5,7 тысячи "квадратов" и трансформаторная подстанция. Также депутат от "Единой России" владеет автомобилем Mercedes-Benz GLS 63 AMG.Самый меньший доход в размере 27,12 рубля задекларировал представитель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Зиновьев. При этом в собственности у него имеются легковые автомобили Mercedes-Benz ML 350 CDI 4 MATIC и Hyundai Santa Fe. Также ему принадлежат три "иных строения, помещения и сооружения" площадью 65,1, 651,4 и 133,8 "квадрата". В пользовании у депутата находится квартира площадью 93,4 квадратных метра.

https://ria.ru/20220415/sobstvennost-1783821808.html

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, hyundai genesis, mercedes, ханты-мансийский автономный округ, югра