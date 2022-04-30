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В ДНР с начала эскалации погибли 94 мирных жителя - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/dnr-1786300261.html
В ДНР с начала эскалации погибли 94 мирных жителя
В ДНР с начала эскалации погибли 94 мирных жителя - РИА Новости, 30.04.2022
В ДНР с начала эскалации погибли 94 мирных жителя
В ДНР за 73 дня эскалации погибли 94 мирных жителя, 422 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:38
2022-04-30T09:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. В ДНР за 73 дня эскалации погибли 94 мирных жителя, 422 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК."За 73 дня эскалации погибли 94 мирных жителя, в т.ч. двое детей. Ранения различной степени тяжести получили 422 мирных жителя, в т.ч. 37 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Повреждены 2809 дома, 622 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 37 медицинских учреждений, 96 образовательных учреждений, 163 объекта социального обеспечения, 26 объектов критической инфраструктуры, 300 объектов электро-, водо- и газоснабжения.За этот период представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 2379 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2143. Всего украинские войска выпустили 24 118 боеприпасов различного калибра, включая 26 ракет из ОТРК "Точка-У", четыре ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", девять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3163 ракеты РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, украина
09:38 30.04.2022 (обновлено: 09:44 30.04.2022)
 
В ДНР с начала эскалации погибли 94 мирных жителя

В ДНР с начала эскалации погибли 94 мирных жителя, 422 ранены

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. В ДНР за 73 дня эскалации погибли 94 мирных жителя, 422 получили ранения, сообщает представительство республики в СЦКК.
"За 73 дня эскалации погибли 94 мирных жителя, в т.ч. двое детей. Ранения различной степени тяжести получили 422 мирных жителя, в т.ч. 37 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Повреждены 2809 дома, 622 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 37 медицинских учреждений, 96 образовательных учреждений, 163 объекта социального обеспечения, 26 объектов критической инфраструктуры, 300 объектов электро-, водо- и газоснабжения.
За этот период представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 2379 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2143. Всего украинские войска выпустили 24 118 боеприпасов различного калибра, включая 26 ракет из ОТРК "Точка-У", четыре ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", девять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3163 ракеты РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, разрушенный в результате налета украинской авиации, в городе Снежное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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