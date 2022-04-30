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В Якутске открыли новый республиканский кардиологический диспансер - РИА Новости, 30.04.2022
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В Якутске открыли новый республиканский кардиологический диспансер
В Якутске открыли новый республиканский кардиологический диспансер - РИА Новости, 30.04.2022
В Якутске открыли новый республиканский кардиологический диспансер
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Якутии Айсен Николаев в субботу торжественно открыли здание республиканского кардиологического диспансера... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:57
2022-04-30T09:04
общество
михаил мурашко
айсен николаев
владимир путин
россия
дальний восток
арктика
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Якутии Айсен Николаев в субботу торжественно открыли здание республиканского кардиологического диспансера на 150 коек в городе Якутске, объект сможет обслуживать и другие регионы Дальнего Востока.На мероприятии по случаю ввода в эксплуатацию кардиологического диспансера присутствовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Глава Якутии Айсен Николаев.По данным региональных властей, строительство объекта началось по инициативе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Это один из самых современных кардиоцентров не только в ДФО, но и в России.Мурашко назвал объект "бриллиантом медицины". По его словам, новый кардиоцентр должен стать головным по управлению кардиологической и терапевтической службами по ведению пациентов, профилактике заболеваний и в случае необходимости направления на диагностику и лечение. Здесь планируется задействовать более 560 человек работающего персонала и 260 человек врачебного персонала.Как отметил глава региона, кардиоцентр позволит добиться исполнения нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, снизить смертность по кардиологическим заболеваниям и увеличить продолжительность жизни."В Якутии с ее расстояниями, трудностями, связанными с климатом, логистикой кардиологический центр имеет особое значение. Сегодня он может охватить не только нашу республику, но соседние регионы, такие как Магадан и Чукотка", - добавил Николаев.Ранее сообщалось о том, что площадь восьмиэтажного здания кардиоцентра – почти 16 тысяч квадратных метров. Строительство объекта вошло в федеральную программу "Единая субсидия". Объем финансирования составил 5,1 миллиарда рублей.Специалисты кардиологического диспансера подготовлены в ведущих научных центрах страны – Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева и институте патологии кровообращения им. Е. Н. Мешалкина.
https://ria.ru/20220412/infarkt-1783011645.html
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общество, михаил мурашко, айсен николаев, владимир путин, россия, дальний восток, арктика
08:57 30.04.2022 (обновлено: 09:04 30.04.2022)
 
В Якутске открыли новый республиканский кардиологический диспансер

В Якутске открыли новый республиканский кардиологический диспансер на 150 коек

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Якутии Айсен Николаев в субботу торжественно открыли здание республиканского кардиологического диспансера на 150 коек в городе Якутске, объект сможет обслуживать и другие регионы Дальнего Востока.
На мероприятии по случаю ввода в эксплуатацию кардиологического диспансера присутствовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Глава Якутии Айсен Николаев.
По данным региональных властей, строительство объекта началось по инициативе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Это один из самых современных кардиоцентров не только в ДФО, но и в России.
Мурашко назвал объект "бриллиантом медицины". По его словам, новый кардиоцентр должен стать головным по управлению кардиологической и терапевтической службами по ведению пациентов, профилактике заболеваний и в случае необходимости направления на диагностику и лечение. Здесь планируется задействовать более 560 человек работающего персонала и 260 человек врачебного персонала.
Как отметил глава региона, кардиоцентр позволит добиться исполнения нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, снизить смертность по кардиологическим заболеваниям и увеличить продолжительность жизни.
"В Якутии с ее расстояниями, трудностями, связанными с климатом, логистикой кардиологический центр имеет особое значение. Сегодня он может охватить не только нашу республику, но соседние регионы, такие как Магадан и Чукотка", - добавил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что площадь восьмиэтажного здания кардиоцентра – почти 16 тысяч квадратных метров. Строительство объекта вошло в федеральную программу "Единая субсидия". Объем финансирования составил 5,1 миллиарда рублей.
Специалисты кардиологического диспансера подготовлены в ведущих научных центрах страны – Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева и институте патологии кровообращения им. Е. Н. Мешалкина.
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ОбществоМихаил МурашкоАйсен НиколаевВладимир ПутинРоссияДальний ВостокАрктика
 
 
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