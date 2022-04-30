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Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными - РИА Новости, 30.04.2022
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Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными
Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными - РИА Новости, 30.04.2022
Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными
Посол России в США Анатолий Антонов назвал "оскорбительными и неприемлемыми" высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T07:06
2022-04-30T07:36
владимир путин
россия
украина
сша
министерство обороны сша
анатолий антонов
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "оскорбительными и неприемлемыми" высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России.В пятницу в ходе брифинга Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что "трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать". После десятисекундной паузы он добавил, что "трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель". Кирби также отверг заявления российской стороны о том, что спецоперация на Украине направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.Как отметил Антонов, в США стало нормой, что "чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей", при этом не хотят "замечать бесчисленных преступлений киевского режима" и "толкают его на новые злодеяния", продолжая "накачивать Украину вооружениями".По словам посла, власти США, очевидно, не заинтересованы в прекращении огня. "Главное для Дж. Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира", - заявил Антонов.Украина в ходе российской спецоперации неоднократно устраивала провокации, в частности в Буче, Краматорске и Мариуполе. Москва опровергла их, предъявив фото- и видеоматериалы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.В Минобороны России ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом материалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html
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владимир путин, россия, украина, сша, министерство обороны сша, анатолий антонов, джон кирби
07:06 30.04.2022 (обновлено: 07:36 30.04.2022)
 
Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона о России оскорбительными

Посол в США Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона Кирби о России оскорбительными

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "оскорбительными и неприемлемыми" высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России.
В пятницу в ходе брифинга Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что "трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать". После десятисекундной паузы он добавил, что "трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель". Кирби также отверг заявления российской стороны о том, что спецоперация на Украине направлена на защиту русскоязычного населения и искоренение нацизма.
"Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Как отметил Антонов, в США стало нормой, что "чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей", при этом не хотят "замечать бесчисленных преступлений киевского режима" и "толкают его на новые злодеяния", продолжая "накачивать Украину вооружениями".
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По словам посла, власти США, очевидно, не заинтересованы в прекращении огня. "Главное для Дж. Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира", - заявил Антонов.
Украина в ходе российской спецоперации неоднократно устраивала провокации, в частности в Буче, Краматорске и Мариуполе. Москва опровергла их, предъявив фото- и видеоматериалы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО закрывает глаза на преступления киевского режима.
В Минобороны России ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом материалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаСШАМинистерство обороны СШААнатолий АнтоновДжон Кирби
 
 
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