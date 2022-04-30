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В США заявили о наступлении диктатуры - РИА Новости, 30.04.2022
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В США заявили о наступлении диктатуры
В США заявили о наступлении диктатуры - РИА Новости, 30.04.2022
В США заявили о наступлении диктатуры
Предложение американских властей создать орган по противодействию дезинформации соответствует диктатуре, заявила в интервью Fox News бывший член конгресса Тулси РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:46
2022-04-30T17:15
в мире
министерство внутренней безопасности сша
сша
тулси габбард
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Предложение американских властей создать орган по противодействию дезинформации соответствует диктатуре, заявила в интервью Fox News бывший член конгресса Тулси Габбард.На днях СМИ сообщили о планах Министерства внутренней безопасности США создать совет по противодействию дезинформации. Ранее об аналогичных намерениях рассказал Еврокомиссар Жозеп Боррель.Комментируя эту новость, Габбард подчеркнула, что Белый дом решил создать такой орган, чтобы манипулировать людьми."Подобное можно наблюдать при диктатуре. &lt;…&gt; И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей", — сказала она.Политик объяснила, что орган будет финансироваться из бюджета, то есть за счет налоговых поступлений, и при этом будет заниматься пропагандой и цензурой.По ее словам, есть и положительный момент: теперь власти раскрыли свои намерения, и у американцев есть возможность обоснованно отвергнуть это решение.
https://ria.ru/20220423/general-1785043061.html
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в мире, министерство внутренней безопасности сша, сша, тулси габбард
15:46 30.04.2022 (обновлено: 17:15 30.04.2022)
 
В США заявили о наступлении диктатуры

Американский политик Габбард: Байден установил в США диктатуру

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Предложение американских властей создать орган по противодействию дезинформации соответствует диктатуре, заявила в интервью Fox News бывший член конгресса Тулси Габбард.
На днях СМИ сообщили о планах Министерства внутренней безопасности США создать совет по противодействию дезинформации. Ранее об аналогичных намерениях рассказал Еврокомиссар Жозеп Боррель.
Комментируя эту новость, Габбард подчеркнула, что Белый дом решил создать такой орган, чтобы манипулировать людьми.
"Подобное можно наблюдать при диктатуре. <…> И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей", — сказала она.
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Политик объяснила, что орган будет финансироваться из бюджета, то есть за счет налоговых поступлений, и при этом будет заниматься пропагандой и цензурой.

"В этой инициативе нет ничего нового. Они уже занимаются подобным. Это происходит прямо сейчас. Они просто формализуют процесс, делают его официальным", — продолжила Габбард.

По ее словам, есть и положительный момент: теперь власти раскрыли свои намерения, и у американцев есть возможность обоснованно отвергнуть это решение.
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В миреМинистерство внутренней безопасности СШАСШАТулси Габбард
 
 
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