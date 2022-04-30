https://ria.ru/20220430/deportatsiya-1786403415.html

Директора белорусского санатория в Юрмале депортировали из Латвии

Директора белорусского санатория в Юрмале депортировали из Латвии - РИА Новости, 01.05.2022

Директора белорусского санатория в Юрмале депортировали из Латвии

Директор санатория "Белоруссия" в латвийской Юрмале Александр Груздов заявил, что после заморозки счета учреждения власти Латвии выдворили его из страны как... РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T23:27

2022-04-30T23:27

2022-05-01T05:17

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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Директор санатория "Белоруссия" в латвийской Юрмале Александр Груздов заявил, что после заморозки счета учреждения власти Латвии выдворили его из страны как "лицо, несущее потенциальную угрозу национальной безопасности".Он подчеркнул, что в течение семи лет возглавлял санаторий, который занимался исключительно оздоровлением, и никогда не был связан ни со спецслужбами, ни с вооруженными силами. Между тем директор рассказал, что до отъезда с ним дважды беседовали не назвавшие свои имена представители латышских спецслужб: ему предлагали подписать бумаги о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и об осуждении российской военной спецоперации на Украине, но он отказался.Груздов также отметил, что еще в прошлом году платежи санатория в и из Белоруссии были заблокированы, а в середине этого марта санаторий узнал о полной блокировке его счета, хотя официальных уведомлений не получал. По словам директора, после ряда обращений со стороны санатория власти Латвии разрешили банку, где открыт счет, совершать операции для выплаты зарплат сотрудникам, расчетов за жилищно-коммунальные услуги и налоговых платежей.Груздов рассказал, что в результате наложенных ограничений уволены 180 местных сотрудников санатория, остались только около 15 человек для охраны имущества санатория, который является собственностью Белоруссии и подчиненной организации управления делами белорусского президента.Директор подчеркнул, что в предыдущие годы санаторий ежегодно платил около 1,2 миллиона евро налогов в Латвии. Груздов также заметил, что в последние два года из-за ковидных ограничений белорусов среди отдыхающих не было, зато в нем отдыхали около 3 тысяч латышей и жителей европейских стран ежегодно.Ранее администрация санатория сообщила, что в связи с санкционными ограничениями, введенными в отношении учреждения, прекращен прием и размещение отдыхающих с 20 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786370931.html

https://ria.ru/20220430/ukraina-1786323214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, латвия, белоруссия, украина