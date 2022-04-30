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На мужчину, захватившего ребенка в Чите, завели уголовное дело

На мужчину, захватившего ребенка в Чите, завели уголовное дело - РИА Новости, 30.04.2022

На мужчину, захватившего ребенка в Чите, завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело на мужчину в Чите, который вооружённым удерживал собственного ребёнка в квартире, сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:43

2022-04-30T19:43

2022-04-30T19:45

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россия

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ЧИТА, 30 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на мужчину в Чите, который вооружённым удерживал собственного ребёнка в квартире, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Ранее стало известно, что вооруженный мужчина заперся с ребёнком в квартире в Чите и удерживает его. С мужчиной вели переговоры, а позже его задержали."Следственными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством" и 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", - говорится в сообщении.Уточняется, что вечером 30 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Чите на Украинском бульваре мужчина закрылся в квартире с малолетним ребенком и не впускает супругу, при этом он вооружен огнестрельным оружием."На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других специальных служб. В результате комплекса проведенных мероприятий мужчина был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения", - добавили в пресс-службе.По данным ведомства, ребенок 2019 года рождения передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оцепление вокруг дома в Чите, где мужчина удерживает трехлетнего ребенка Вооружённый мужчина в Чите удерживает в квартире трехлетнего ребёнка, сообщил РИА Новости источник. Сейчас на месте работают следователи, дом оцеплен, жителей во двор не пускают. 2022-04-30T19:43 true PT0M05S

Кадры задержанного мужчины, который удерживал ребенка в квартире в Чите Мужчина, который вооружённым удерживал ребёнка в квартире в Чите, задержан, передает корреспондент РИА Новости. Женщина вынесла из дома ребенка, которого вооружённый мужчина удерживал в квартире в Чите. 2022-04-30T19:43 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чита, видео, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)