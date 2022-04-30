https://ria.ru/20220430/debaltsevo-1786328742.html

В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад

В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад - РИА Новости, 30.04.2022

В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад

Школа, детский сад, техникум и 10 жилых домов повреждены в Дебальцево в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:51

2022-04-30T13:51

2022-04-30T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

дебальцево

россия

украина

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Школа, детский сад, техникум и 10 жилых домов повреждены в Дебальцево в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Дебальцево повреждены здания школы, детсада, техникума, а также около 10 жилых домов", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган", пострадали два человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786326969.html

https://ria.ru/20220430/gorlovka-1786300527.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, дебальцево, россия, украина