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В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/debaltsevo-1786328742.html
В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад
В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад - РИА Новости, 30.04.2022
В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад
Школа, детский сад, техникум и 10 жилых домов повреждены в Дебальцево в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:51
2022-04-30T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дебальцево
россия
украина
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Школа, детский сад, техникум и 10 жилых домов повреждены в Дебальцево в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Дебальцево повреждены здания школы, детсада, техникума, а также около 10 жилых домов", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган", пострадали два человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/obstrel-1786326969.html
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дебальцево
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в мире, владимир путин, дебальцево, россия, украина
13:51 30.04.2022
 
В Дебальцево из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и детсад

В ДНР заявили, что из-за обстрела Дебальцево со стороны ВСУ пострадали школа и детсад

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖитель Дебальцево идет за водой к колодцу
Житель Дебальцево идет за водой к колодцу - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Житель Дебальцево идет за водой к колодцу. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Школа, детский сад, техникум и 10 жилых домов повреждены в Дебальцево в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Дебальцево повреждены здания школы, детсада, техникума, а также около 10 жилых домов", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 13:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские боевики атаковали Дебальцево из РСЗО "Ураган"
Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган", пострадали два человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Вчера, 09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Горловку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДебальцевоРоссияУкраина
 
 
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