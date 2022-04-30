https://ria.ru/20220430/cherkassy-1786324932.html
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины - РИА Новости, 30.04.2022
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины
Памятную надпись о воссоединении России и Украины, высеченную на стеле в сквере Богдана Хмельницкого в украинских Черкассах, уничтожили, сообщил украинский... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:16
2022-04-30T13:16
2022-04-30T13:38
в мире
богдан хмельницкий
сергей лавров
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черкассы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Памятную надпись о воссоединении России и Украины, высеченную на стеле в сквере Богдана Хмельницкого в украинских Черкассах, уничтожили, сообщил украинский канал "Телевизионная служба новостей" (ТСН)."В Черкассах навсегда выжгли знак дружбы между Россией и Украиной в сквере имени Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Памятный знак установлен в центральном парке Черкасс - сквере имени Богдана Хмельницкого. На лицевой стороне стелы высечен портрет гетмана и фамильный герб Хмельницких. На торце стелы была высечена надпись на украинском языке: "На этом месте стоял замок, из которого Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 года отправил в Москву письмо с просьбой о воссоединении Украины с Россией".Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220411/kherson-1782930379.html
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РИА Новости
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в мире, богдан хмельницкий, сергей лавров, украина, россия, черкассы
13:16 30.04.2022 (обновлено: 13:38 30.04.2022)
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины
В Черкассах стерли высеченную на стеле надпись о воссоединении России и Украины