https://ria.ru/20220430/cherkassy-1786324932.html

В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины

В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины - РИА Новости, 30.04.2022

В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины

Памятную надпись о воссоединении России и Украины, высеченную на стеле в сквере Богдана Хмельницкого в украинских Черкассах, уничтожили, сообщил украинский... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:16

2022-04-30T13:16

2022-04-30T13:38

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Памятную надпись о воссоединении России и Украины, высеченную на стеле в сквере Богдана Хмельницкого в украинских Черкассах, уничтожили, сообщил украинский канал "Телевизионная служба новостей" (ТСН)."В Черкассах навсегда выжгли знак дружбы между Россией и Украиной в сквере имени Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Памятный знак установлен в центральном парке Черкасс - сквере имени Богдана Хмельницкого. На лицевой стороне стелы высечен портрет гетмана и фамильный герб Хмельницких. На торце стелы была высечена надпись на украинском языке: "На этом месте стоял замок, из которого Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 года отправил в Москву письмо с просьбой о воссоединении Украины с Россией".Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220411/kherson-1782930379.html

https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html

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Дарья Буймова

в мире, богдан хмельницкий, сергей лавров, украина, россия, черкассы