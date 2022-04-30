Рейтинг@Mail.ru
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/cherkassy-1786324932.html
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины - РИА Новости, 30.04.2022
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины
Памятную надпись о воссоединении России и Украины, высеченную на стеле в сквере Богдана Хмельницкого в украинских Черкассах, уничтожили, сообщил украинский... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:16
2022-04-30T13:38
в мире
богдан хмельницкий
сергей лавров
украина
россия
черкассы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786327211_807:590:2892:1763_1920x0_80_0_0_0eae7fd7737cc6ceb6b1520dde5e892f.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Памятную надпись о воссоединении России и Украины, высеченную на стеле в сквере Богдана Хмельницкого в украинских Черкассах, уничтожили, сообщил украинский канал "Телевизионная служба новостей" (ТСН)."В Черкассах навсегда выжгли знак дружбы между Россией и Украиной в сквере имени Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Памятный знак установлен в центральном парке Черкасс - сквере имени Богдана Хмельницкого. На лицевой стороне стелы высечен портрет гетмана и фамильный герб Хмельницких. На торце стелы была высечена надпись на украинском языке: "На этом месте стоял замок, из которого Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 года отправил в Москву письмо с просьбой о воссоединении Украины с Россией".Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220411/kherson-1782930379.html
https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html
украина
россия
черкассы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786327211_763:342:3037:2048_1920x0_80_0_0_1207d742db7d0546c3f2065418b8efc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, богдан хмельницкий, сергей лавров, украина, россия, черкассы
13:16 30.04.2022 (обновлено: 13:38 30.04.2022)
 
В Черкассах стерли надпись о воссоединении России и Украины

В Черкассах стерли высеченную на стеле надпись о воссоединении России и Украины

CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna /
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Памятную надпись о воссоединении России и Украины, высеченную на стеле в сквере Богдана Хмельницкого в украинских Черкассах, уничтожили, сообщил украинский канал "Телевизионная служба новостей" (ТСН).
Черкассах навсегда выжгли знак дружбы между Россией и Украиной в сквере имени Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Демонтированный в Херсоне мемориал Слава Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Херсоне демонтировали мемориал "Слава Украине"
Памятный знак установлен в центральном парке Черкасс - сквере имени Богдана Хмельницкого. На лицевой стороне стелы высечен портрет гетмана и фамильный герб Хмельницких. На торце стелы была высечена надпись на украинском языке: "На этом месте стоял замок, из которого Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 года отправил в Москву письмо с просьбой о воссоединении Украины с Россией".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Демонтаж бюста Александра Пушкина в Ужгороде
10 апреля, 20:24
В третьем городе на Украине демонтировали памятник Пушкину
 
В миреБогдан ХмельницкийСергей ЛавровУкраинаРоссияЧеркассы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала