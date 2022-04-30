https://ria.ru/20220430/bronetransportery-1786404622.html
Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине
Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине
Пентагон распространил в субботу видеокадры с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам. РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T23:49
2022-04-30T23:49
2022-05-01T00:36
в мире
джо байден
сша
украина
джорджия
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Пентагон распространил в субботу видеокадры с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам.В актуальный пакет помощи Украине входят 200 подобных машин, которые состоят на вооружении США и их союзников с 1960-х годов."Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах", - сказано в пояснении к ролику. Видео снято на армейской базе в штате Джорджия.По данным СМИ, бронетранспортеры, которые используются в США на вспомогательных ролях, взяты из наличия национальной гвардии нескольких штатов.С начала президентства Джо Байдена США выделили Украине военную помощь на сумму более четырех миллиардов долларов, в том числе 3,4 миллиарда - с начала российской военной операции.Поставки включают артиллерийские орудия, противотанковые и зенитные комплексы, барражирующие боеприпасы и разведывательные дроны, вертолеты и стрелковое вооружение.
https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, украина, джорджия
23:49 30.04.2022 (обновлено: 00:36 01.05.2022)
Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине
Пентагон показал видео с бронетранспортерами из США М113, передаваемыми Украине
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Пентагон распространил в субботу видеокадры с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам.
В актуальный пакет помощи Украине
входят 200 подобных машин, которые состоят на вооружении США
и их союзников с 1960-х годов.
"Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах", - сказано в пояснении к ролику. Видео снято на армейской базе в штате Джорджия
.
По данным СМИ, бронетранспортеры, которые используются в США на вспомогательных ролях, взяты из наличия национальной гвардии нескольких штатов.
С начала президентства Джо Байдена
США выделили Украине военную помощь на сумму более четырех миллиардов долларов, в том числе 3,4 миллиарда - с начала российской военной операции.
Поставки включают артиллерийские орудия, противотанковые и зенитные комплексы, барражирующие боеприпасы и разведывательные дроны, вертолеты и стрелковое вооружение.