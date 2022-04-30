https://ria.ru/20220430/bronetransportery-1786404622.html

Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине

Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине - РИА Новости, 01.05.2022

Пентагон показал бронетранспортеры М113, передаваемые Украине

Пентагон распространил в субботу видеокадры с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам. РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T23:49

2022-04-30T23:49

2022-05-01T00:36

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джорджия

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Пентагон распространил в субботу видеокадры с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам.В актуальный пакет помощи Украине входят 200 подобных машин, которые состоят на вооружении США и их союзников с 1960-х годов."Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах", - сказано в пояснении к ролику. Видео снято на армейской базе в штате Джорджия.По данным СМИ, бронетранспортеры, которые используются в США на вспомогательных ролях, взяты из наличия национальной гвардии нескольких штатов.С начала президентства Джо Байдена США выделили Украине военную помощь на сумму более четырех миллиардов долларов, в том числе 3,4 миллиарда - с начала российской военной операции.Поставки включают артиллерийские орудия, противотанковые и зенитные комплексы, барражирующие боеприпасы и разведывательные дроны, вертолеты и стрелковое вооружение.

https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, украина, джорджия