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Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин - РИА Новости, 30.04.2022
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Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин
Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин - РИА Новости, 30.04.2022
Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин
Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нейл Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, утверждает, что... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:59
2022-04-30T15:59
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нейл Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, утверждает, что открыл видеофайл по ошибке, сообщает телеканал Sky News.Ранее британские СМИ сообщали, что одна из женщин-министров заявила, что видела, как коллега-мужчина смотрел порнографические материалы, сидя рядом с ней в палате общин.В пятницу Пэриш был временно отстранён на время проведения проверки."Да, но пусть будет проведено расследование", - заявил Пэриш журналистам, отвечая на вопрос, включил ли он видео по ошибке.Он также сообщил, что будет продолжать исполнять свои обязанности пока идёт расследование, однако подаст в отставку, если проверка покажет, что он виновен.
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в мире, великобритания
15:59 30.04.2022
 
Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин

Обвиняемый в просмотре порно британской парламентарий заявил, что включил видео по ошибке

© Фото : MgimelfarbВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : Mgimelfarb
Вестминстерский дворец. Архивное фото
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ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нейл Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, утверждает, что открыл видеофайл по ошибке, сообщает телеканал Sky News.
Ранее британские СМИ сообщали, что одна из женщин-министров заявила, что видела, как коллега-мужчина смотрел порнографические материалы, сидя рядом с ней в палате общин.
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В пятницу Пэриш был временно отстранён на время проведения проверки.
"Да, но пусть будет проведено расследование", - заявил Пэриш журналистам, отвечая на вопрос, включил ли он видео по ошибке.
Он также сообщил, что будет продолжать исполнять свои обязанности пока идёт расследование, однако подаст в отставку, если проверка покажет, что он виновен.
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