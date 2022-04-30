https://ria.ru/20220430/britaniya-1786343439.html

Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин

Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин - РИА Новости, 30.04.2022

Британского парламентария обвинили в просмотре порно в палате общин

Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нейл Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, утверждает, что... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:59

2022-04-30T15:59

2022-04-30T15:59

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ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Нейл Пэриш, которого обвиняют в просмотре порно в телефоне в палате общин, утверждает, что открыл видеофайл по ошибке, сообщает телеканал Sky News.Ранее британские СМИ сообщали, что одна из женщин-министров заявила, что видела, как коллега-мужчина смотрел порнографические материалы, сидя рядом с ней в палате общин.В пятницу Пэриш был временно отстранён на время проведения проверки."Да, но пусть будет проведено расследование", - заявил Пэриш журналистам, отвечая на вопрос, включил ли он видео по ошибке.Он также сообщил, что будет продолжать исполнять свои обязанности пока идёт расследование, однако подаст в отставку, если проверка покажет, что он виновен.

https://rsport.ria.ru/20220110/dzhokovich-1767167974.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания