https://ria.ru/20220430/biznes-1786390508.html

FT: западные компании переживают болезненный выход из российского бизнеса

FT: западные компании переживают болезненный выход из российского бизнеса - РИА Новости, 30.04.2022

FT: западные компании переживают болезненный выход из российского бизнеса

Западные компании несут большие убытки в результате "болезненного выхода" из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:13

2022-04-30T21:13

2022-04-30T23:24

экономика

россия

shell

сахалин-2

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Западные компании несут большие убытки в результате "болезненного выхода" из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.В качестве примера авторы приводят французский банк, которому пришлось продать свой бизнес в Москве, потеряв при этом 3,1 миллиарда евро. По словам журналистов, сделка ошеломила конкурентов и показала, с какими трудностями сталкиваются западные гиганты, планировавшие покинуть Россию.Нефтедобывающие, автомобильные и прочие предприятия осознали, что на рынке не так много желающих купить их активы, а уход из страны обойдется им очень дорого. Американских и европейских коммерсантов также беспокоит вопрос о возвращении в Россию в будущем. Эта перспектива на данный момент выглядит туманно, считают колумнисты.Ранее стало известно, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell ведет "кошмарные" переговоры по продаже 27,5 процента доли в проекте "Сахалин-2". По словам эксперта, знакомого с ситуацией, компания передаст свои активы одной из китайских фирм с большой скидкой.После начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220430/evropa-1786343566.html

https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, shell, сахалин-2, санкции в отношении россии