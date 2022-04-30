https://ria.ru/20220430/biznes-1786390508.html
FT: западные компании переживают болезненный выход из российского бизнеса
FT: западные компании переживают болезненный выход из российского бизнеса - РИА Новости, 30.04.2022
FT: западные компании переживают болезненный выход из российского бизнеса
Западные компании несут большие убытки в результате "болезненного выхода" из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:13
2022-04-30T21:13
2022-04-30T23:24
экономика
россия
shell
сахалин-2
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Западные компании несут большие убытки в результате "болезненного выхода" из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.В качестве примера авторы приводят французский банк, которому пришлось продать свой бизнес в Москве, потеряв при этом 3,1 миллиарда евро. По словам журналистов, сделка ошеломила конкурентов и показала, с какими трудностями сталкиваются западные гиганты, планировавшие покинуть Россию.Нефтедобывающие, автомобильные и прочие предприятия осознали, что на рынке не так много желающих купить их активы, а уход из страны обойдется им очень дорого. Американских и европейских коммерсантов также беспокоит вопрос о возвращении в Россию в будущем. Эта перспектива на данный момент выглядит туманно, считают колумнисты.Ранее стало известно, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell ведет "кошмарные" переговоры по продаже 27,5 процента доли в проекте "Сахалин-2". По словам эксперта, знакомого с ситуацией, компания передаст свои активы одной из китайских фирм с большой скидкой.После начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220430/evropa-1786343566.html
https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, shell, сахалин-2, санкции в отношении россии
21:13 30.04.2022 (обновлено: 23:24 30.04.2022)
FT: западные компании переживают болезненный выход из российского бизнеса
Financial Times: западные компании жалуются на болезненный выход из российского бизнеса