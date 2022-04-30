Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным" - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/bezrabotnye-1786280232.html
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным"
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным" - РИА Новости, 30.04.2022
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным"
Случаи, когда гражданин пытается обмануть государство, получая пособие как безработный, но в то же время где-то работая, увы, пока не так уж редки. Если... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:18
2022-04-30T03:18
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Случаи, когда гражданин пытается обмануть государство, получая пособие как безработный, но в то же время где-то работая, увы, пока не так уж редки. Если нарушение обнаружат, виновному может грозить даже уголовная ответственность, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.В настоящее время практически единственный способ проверить, работает человек или нет – узнать, перечисляют ли его работодатели средства в социальные фонды. "Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью", - пояснил эксперт.Но если нарушение вскроется, и станет ясно, что человек работал, получая зарплату, например, "в черную", то как минимум он лишится пособия, а как максимум, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Никаких поблажек в деле, где речь идет о государственных деньгах, очевидно, не будет, заключил он.
https://ria.ru/20220429/vyplaty-1786272770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b010cc3c3853eefde0c2c4c9c092135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
03:18 30.04.2022
 
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным"

Юрист Уткин: за попытку обмана с пособием по безработице грозит уголовная ответственность

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Трудовая книжка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Случаи, когда гражданин пытается обмануть государство, получая пособие как безработный, но в то же время где-то работая, увы, пока не так уж редки. Если нарушение обнаружат, виновному может грозить даже уголовная ответственность, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
В настоящее время практически единственный способ проверить, работает человек или нет – узнать, перечисляют ли его работодатели средства в социальные фонды. "Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью", - пояснил эксперт.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 23:06
Правительство разрешило не учитывать доходы безработных для детских выплат
Но если нарушение вскроется, и станет ясно, что человек работал, получая зарплату, например, "в черную", то как минимум он лишится пособия, а как максимум, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Никаких поблажек в деле, где речь идет о государственных деньгах, очевидно, не будет, заключил он.
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала