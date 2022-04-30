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Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным"
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным" - РИА Новости, 30.04.2022
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным"
Случаи, когда гражданин пытается обмануть государство, получая пособие как безработный, но в то же время где-то работая, увы, пока не так уж редки. Если... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:18
2022-04-30T03:18
2022-04-30T03:18
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россия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Случаи, когда гражданин пытается обмануть государство, получая пособие как безработный, но в то же время где-то работая, увы, пока не так уж редки. Если нарушение обнаружат, виновному может грозить даже уголовная ответственность, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.В настоящее время практически единственный способ проверить, работает человек или нет – узнать, перечисляют ли его работодатели средства в социальные фонды. "Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью", - пояснил эксперт.Но если нарушение вскроется, и станет ясно, что человек работал, получая зарплату, например, "в черную", то как минимум он лишится пособия, а как максимум, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Никаких поблажек в деле, где речь идет о государственных деньгах, очевидно, не будет, заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Юрист предупредил, что грозит "мнимым безработным"
Юрист Уткин: за попытку обмана с пособием по безработице грозит уголовная ответственность