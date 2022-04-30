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Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев - РИА Новости, 30.04.2022
Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
Многие французы, решившие принять у себя украинских беженцев, спустя два месяца после эскалации кризиса начинают чувствовать изнурение и разочарование, сообщает РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T06:33
2022-04-30T06:33
2022-04-30T06:33
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Многие французы, решившие принять у себя украинских беженцев, спустя два месяца после эскалации кризиса начинают чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тысяч украинцев во Франции в настоящее время получают государственное пособие в размере 426 евро в месяц. Однако этих средств чаще всего недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя, а на само оформление пособия уходит несколько недель, отмечает издание. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь.Так, Софи Ажье, мать четырех детей из города Тур, предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, ей также пришлось одеть беженцев и снабдить их товарами первой необходимости и продуктами. "Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства", — посетовала женщина.По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится слишком далеко. "Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю", — рассказала Ажье.Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. "В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно", — отметил он.Как рассказал мужчина, он отказался от "какой-либо общественной и семейной жизни" и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. "Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю", — сообщил француз. По его словам, помимо всего этого существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки "не ударяли палец о палец", и при этом ложились спать и вставали очень поздно. "Прямо принцессы, с этим сложно справиться", — посетовал он.Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение. Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. "Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы", — пожаловалась она.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 26 апреля, число беженцев, покинувших Украину с 24 февраля, превысило 5,3 миллиона человек. Из них более 2,9 миллиона беженцев направились в Польшу, свыше 793 тысяч – в Румынию, 627,5 тысячи – в Россию, более 502 тысяч – в Венгрию.
https://ria.ru/20220426/patrushev-1785567586.html
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в мире, франция, бордо, ницца, оон, украина
Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
Le Figaro: французы чувствуют изнурение и разочарование из-за беженцев с Украины
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости.
Многие французы, решившие принять у себя украинских беженцев, спустя два месяца после эскалации кризиса начинают чувствовать изнурение и разочарование, сообщает
газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тысяч украинцев во Франции
в настоящее время получают государственное пособие в размере 426 евро в месяц. Однако этих средств чаще всего недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя, а на само оформление пособия уходит несколько недель, отмечает издание. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь.
Так, Софи Ажье, мать четырех детей из города Тур, предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, ей также пришлось одеть беженцев и снабдить их товарами первой необходимости и продуктами. "Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства", — посетовала женщина.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится слишком далеко. "Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю", — рассказала Ажье.
Жан-Мишель Алликс из Бордо
в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. "В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно", — отметил он.
Как рассказал мужчина, он отказался от "какой-либо общественной и семейной жизни" и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. "Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю", — сообщил француз. По его словам, помимо всего этого существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки "не ударяли палец о палец", и при этом ложились спать и вставали очень поздно. "Прямо принцессы, с этим сложно справиться", — посетовал он.
Коринн Пелиссье из Ниццы
предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж
, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение. Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. "Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы", — пожаловалась она.
По данным управления верховного комиссара ООН
по делам беженцев на 26 апреля, число беженцев, покинувших Украину
с 24 февраля, превысило 5,3 миллиона человек. Из них более 2,9 миллиона беженцев направились в Польшу
, свыше 793 тысяч – в Румынию
, 627,5 тысячи – в Россию
, более 502 тысяч – в Венгрию
.