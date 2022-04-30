https://ria.ru/20220430/besplotnik-1786305774.html
Российская ПВО сбила 18 украинских беспилотников
Российская ПВО сбила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.04.2022
Российская ПВО сбила 18 украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за ночь сбили 18 украинских дронов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:39
2022-04-30T10:39
2022-04-30T12:31
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за ночь сбили 18 украинских дронов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилина, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2", — сказал он.Кроме того, в течение ночи сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над Горловкой Донецкой Народной Республики и Снежковка Харьковской области.Также поражены два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.В свою очередь, российские средства артиллерии нанесли удары по 389 объектам, среди которых 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетного вооружения и боеприпасов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны основной задачей назвали освобождение Донбасса. В ведомстве утверждают, что удары наносятся исключительно по военным объектам.
https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786305872.html
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Минобороны об уничтожении украинских беспилотников и складов с боеприпасами
Минобороны России сообщает, что в течение ночи высокоточными ракетами уничтожены 4 украинских склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения националистов.
В результате авиаударов поражены 9 районов сосредоточения живой силы и техники, уничтожены до 120 националистов
2022-04-30T10:39
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PT2M05S
РИА Новости
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в мире, украина, россия
10:39 30.04.2022 (обновлено: 12:31 30.04.2022)
Российская ПВО сбила 18 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников и два снаряда "Смерч"