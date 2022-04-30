https://ria.ru/20220430/berdyansk-1786337536.html
Бердянск готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях
Бердянск готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях - РИА Новости, 30.04.2022
Бердянск готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях
Мэрия Бердянска (Запорожская область Украины) готова организовать выдачу пенсий и зарплат в рублях, сообщил журналистам Александр Сауленко, исполняющий... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:08
2022-04-30T15:08
2022-04-30T16:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бердянск
запорожская область
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БЕРДЯНСК, 30 апр — РИА Новости. Мэрия Бердянска (Запорожская область Украины) готова организовать выдачу пенсий и зарплат в рублях, сообщил журналистам Александр Сауленко, исполняющий обязанности главы города после его перехода под контроль российской армии."Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись", — сказал и. о. мэра.Он подчеркнул, что пенсии будут выплачиваться из городского бюджета. Предпринимателям новые управленцы предложили "получить лицензию и работать"."То, что касается дотаций, будем обращаться к России за помощью, чтобы она помогла нам с финансированием, потому что бюджет города на данный момент все выплаты не может обеспечить", — добавил Сауленко.Он сообщил, что большинство магазинов, рынков уже возобновили работу."И даже кафе, развлекательные моменты присутствуют. Это свидетельствует о том, что город возвращается к мирной жизни, и, я думаю, у нас все будет хорошо", — заключил чиновник.По словам Сауленко, боевых действий в Бердянске не было, поэтому вся инфраструктура сохранилась. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/politsiya-1786336624.html
https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786327672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, запорожская область
15:08 30.04.2022 (обновлено: 16:08 30.04.2022)
Бердянск готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях
Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях
БЕРДЯНСК, 30 апр — РИА Новости. Мэрия Бердянска (Запорожская область Украины) готова организовать выдачу пенсий и зарплат в рублях, сообщил журналистам Александр Сауленко, исполняющий обязанности главы города после его перехода под контроль российской армии.
"Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись", — сказал и. о. мэра.
Он подчеркнул, что пенсии будут выплачиваться из городского бюджета. Предпринимателям новые управленцы предложили "получить лицензию и работать".
"То, что касается дотаций, будем обращаться к России
за помощью, чтобы она помогла нам с финансированием, потому что бюджет города на данный момент все выплаты не может обеспечить", — добавил Сауленко.
Он сообщил, что большинство магазинов, рынков уже возобновили работу.
"И даже кафе, развлекательные моменты присутствуют. Это свидетельствует о том, что город возвращается к мирной жизни, и, я думаю, у нас все будет хорошо", — заключил чиновник.
По словам Сауленко, боевых действий в Бердянске не было, поэтому вся инфраструктура сохранилась.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.