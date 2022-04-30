Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/belgorod-1786283238.html
В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов
В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов - РИА Новости, 30.04.2022
В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов
Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны, передает... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:16
2022-04-30T03:16
россия
украина
игорь конашенков
владимир путин
сергей лавров
белгород
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774712604_0:113:3428:2042_1920x0_80_0_0_6f2fa43455c52d0574bf9a8ebd2f0771.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.Звуки взрывов со стороны границы были слышны последние несколько часов даже в центре Белгорода, при этом небо над самим городом чистое.Граничащие с Украиной регионы после начала спецоперации регулярно подвергаются нападениям. Только на этой неделе ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, пункт пропуска в Курской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности. По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.ПровокацииВ Минобороны ранее назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией.Британский чиновник заявил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России "не обязательно будет проблемой"."Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия".Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Как заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецоперация на Украине завершится при достижении и реализации заданных целей. При этом министр подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.
https://ria.ru/20220429/obstrely-1786070585.html
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
россия
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774712604_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_5d1009d9d364702756a66863852dc971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, игорь конашенков, владимир путин, сергей лавров, белгород, вооруженные силы украины
03:16 30.04.2022
 
В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов

В Белгороде слышны звуки взрывов со стороны границы с Украиной

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии в Белгороде
Сотрудники Росгвардии в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки взрывов со стороны границы были слышны последние несколько часов даже в центре Белгорода, при этом небо над самим городом чистое.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 09:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов
Граничащие с Украиной регионы после начала спецоперации регулярно подвергаются нападениям. Только на этой неделе ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, пункт пропуска в Курской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники.
Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности. По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.

Провокации

В Минобороны ранее назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией.
Британский чиновник заявил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России "не обязательно будет проблемой".
"Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", — подчеркнули в ведомстве.
Один из сбитых беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:37
Сбитыми в курском селе беспилотниками оказались "Байрактары"
Там добавили, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия".

Специальная военная операция

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Как заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецоперация на Украине завершится при достижении и реализации заданных целей. При этом министр подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:00
"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию
 
РоссияУкраинаИгорь КонашенковВладимир ПутинСергей ЛавровБелгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала