https://ria.ru/20220430/belgorod-1786283238.html

В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов

В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов - РИА Новости, 30.04.2022

В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов

Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны, передает... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:16

2022-04-30T03:16

2022-04-30T03:16

россия

украина

игорь конашенков

владимир путин

сергей лавров

белгород

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.Звуки взрывов со стороны границы были слышны последние несколько часов даже в центре Белгорода, при этом небо над самим городом чистое.Граничащие с Украиной регионы после начала спецоперации регулярно подвергаются нападениям. Только на этой неделе ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, пункт пропуска в Курской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности. По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.ПровокацииВ Минобороны ранее назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией.Британский чиновник заявил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России "не обязательно будет проблемой"."Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия".Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Как заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецоперация на Украине завершится при достижении и реализации заданных целей. При этом министр подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия "позаботилась об авантюрах" Киева.

https://ria.ru/20220429/obstrely-1786070585.html

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

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россия, украина, игорь конашенков, владимир путин, сергей лавров, белгород, вооруженные силы украины