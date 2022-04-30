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В Петрозаводске установят баннер с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ

В Петрозаводске установят баннер с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022

В Петрозаводске установят баннер с украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ

Баннер с изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, устанавливают в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T23:22

2022-04-30T23:22

2022-05-01T09:12

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петрозаводск

донбасс

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. Баннер с изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, устанавливают в Петрозаводске, сообщил глава города Владимир Любарский."Друзья, сегодня на здании бывшей типографии (улица Правды, 4) появится баннер с изображением легендарной бабушки с красным флагом. Ее стойкость напомнила нам всем, что такое смелость, преданность своим идеалам и любовь к Родине", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с портретом женщины, а "Роскосмос" решил нанести ее изображение на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков.

https://ria.ru/20220429/babushka-1786107074.html

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украина, петрозаводск, донбасс, роскосмос, россия