https://ria.ru/20220430/banki-1786325757.html
Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере
Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере - РИА Новости, 30.04.2022
Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере
Правительство России одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:24
2022-04-30T13:24
2022-04-30T13:24
экономика
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного комплекса, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Добавляется, что проект распоряжения направлен на обеспечение бесперебойного функционирования системообразующих организаций транспортного комплекса с учетом влияния на их деятельность санкционных ограничений, вводимых против РФ.
https://realty.ria.ru/20220428/kredity-1785871102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере
Правительство одобрило возмещение недополученных доходов по кредитам транспортной сфере