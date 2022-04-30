https://ria.ru/20220430/banki-1786325757.html

Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере

Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере - РИА Новости, 30.04.2022

Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере

Правительство России одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:24

2022-04-30T13:24

2022-04-30T13:24

экономика

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного комплекса, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Добавляется, что проект распоряжения направлен на обеспечение бесперебойного функционирования системообразующих организаций транспортного комплекса с учетом влияния на их деятельность санкционных ограничений, вводимых против РФ.

https://realty.ria.ru/20220428/kredity-1785871102.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия