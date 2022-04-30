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Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере - РИА Новости, 30.04.2022
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Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере
Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере - РИА Новости, 30.04.2022
Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере
Правительство России одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:24
2022-04-30T13:24
экономика
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного комплекса, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Добавляется, что проект распоряжения направлен на обеспечение бесперебойного функционирования системообразующих организаций транспортного комплекса с учетом влияния на их деятельность санкционных ограничений, вводимых против РФ.
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экономика, россия
13:24 30.04.2022
 
Банкам возместят недополученные доходы по кредитам транспортной сфере

Правительство одобрило возмещение недополученных доходов по кредитам транспортной сфере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минтрансу РФ бюджетных ассигнований на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям транспортного комплекса, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проект распоряжения направлен на обеспечение бесперебойного функционирования системообразующих организаций транспортного комплекса с учетом влияния на их деятельность санкционных ограничений, вводимых против РФ.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 09:40
Кабмин обсудит возмещение банкам доходов от кредитов на строительство и ЖКХ
 
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